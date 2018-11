Déze Britse wil met loodzware oefening Derwael van wereldtitel aan de brug houden: “Als het goed uitpakt, zal het speciaal zijn” MH

02 november 2018

13u51 0 Meer Sport Goud aan de brug – met minder neemt Nina Derwael vandaag geen genoegen. De Truiense start als topfavoriete, maar zal de gouden plak niet in de schoot geworpen krijgen. Rebecca Downie, haar grootste concurrente in Doha, beschikt immers over een oefening met een hogere startwaarde.

“Als de oefening met een moeilijkheidsgraad van 6.6 goed uitpakt, zal het heel speciaal zijn”, vertelde Downie (26) voor aanvang. “Ik heb hier de voorbije jaren zo veel werk in gestoken en dat heb ik vooralsnog aan niemand kunnen tonen.” Dat Downie een te duchten concurrente is, mag duidelijk zijn. Ze kroonde zich in 2014 en 2016 tot Europees kampioene. Op de Olympische spelen in Rio liep het echter mis – een fout in de kwalificaties kostte haar een plek in de finale. Weg medailledroom. Nadien werd ze geteisterd door een zware elleboogblessure die haar geruime tijd aan de kant hield.

In Doha maakt Downie nu haar wederoptreden op het hoogste niveau na meer dan twee jaar. In de kwalificaties behaalde ze een score van 14.4000 na een oefening met een moeilijkheidsgraad van 6.2 – iets voorzichtiger, dus. “Het ging goed op training, maar ik wou het risico niet nemen om me niet te kwalificeren voor de finale door te vroeg te veel hooi op de vork te nemen.” Een wijze beslissing, zo bleek achteraf. Al bereikte Downie maar op het nippertje de eindstrijd nadat ze zich als achtste en laatste kwalificeerde.

“Het is de eerste keer dat ik de oefening zal uitvoeren in competitieverband. Het zal dus risky worden, maar ik heb niets te verliezen. Fysisch is het een monsteroefening.” Downie strijdt straks voor haar eerste medaille op een wereldkampioenschap.