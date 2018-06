Deze Belgische MMA-vechters hopen te schitteren op Cage Warriors 94: 'Jan Q' en Brian Bouland Redactie

04 juni 2018

18u12

Bron: Eleven Sports 0 Meer Sport Niet alleen voor Niet alleen voor Tarik Jaaidi belooft Cage Warriors 94, dé MMA-fightnight van het jaar in België, een speciale avond te worden. Ook Brian Bouland en Jan Quaeyhaeghens -'Jan Q' voor de vrienden- staan op 16 juni voor een belangrijke avond in de Antwerpse Lotto Arena.

Bouland vecht voor de wereldtitel bij de bantamgewichten tegen de Georgiër Ilia Topuria. Bij winst, wordt hij de tweede Belgische wereldkampioen na Tarec 'The Sponge' Saffiedine in het Strikeforce. Hieronder een reportage van Eleven Sports met Bouland, die opgroeide in La Réunion en op zijn achttiende naar Europa trok voor zijn studies.

Ook het verhaal van Jan Q is niet alledaags: hij studeert overdag revalidatietechnieken op de universiteit van Antwerpen en trekt 's avonds de octagon in. Ook rond deze Belgische MMA-vechter een beklijvende reportage, met medewerking van het Antwerpse hiphop-collectief SLM, hieronder.

Cage Warriors is de oudste en grootste MMA-promotie in Europa. Net als Conor McGregor stroomden tientallen van hun kampioenen door naar de immens populaire UFC, de absolute wereldtop in de MMA. Tickets voor Cage Warriors en het optreden van SLM kunnen hier via Teleticketservice besteld worden of hier via de website van de Lotto Arena.