Deze arme stakker stapte in de kooi met het kruim van de Belgische 'Cage Warriors' (en dat zal hij ook de dag nadien nog gevoeld hebben) Yari Pinnewaert

Komend weekend strijkt in de Lotto Arena in Antwerpen het MMA-circus van de 'Cage Warriors' neer. Komiek Rodrigo Vissers, bij sommigen misschien bekend van 'Missie Messi' (zijn queeste om Lionel Messi te ontmoeten, red.), ging voor Eleven Sports de temperatuur opmeten bij enkele Belgische protagonisten komende zaterdag en hij nam ook zelf de handschoen op. Hoe hem dat verging, ontdek je in bovenstaande reportage...

Cage Warriors op 25/11/2017 in Lotto Arena Antwerpen. LIVE te volgen via Eleven Sports, tickets op www.teleticketservice.be!

