Deze 19 Red Lions treden aan in Final Four van Hockey Pro League YP

25 juni 2019

20u31

Bron: Belga 0 Hockey Shane McLeod, de Nieuw-Zeelandse trainer van de Red Lions, heeft vandaag zijn selectie van 19 namen voor de Final Four, komend weekend in het Nederlandse Amstelveen, vrijgegeven.

Nicolas Poncelet, Emmanuel Stockbroekx en Augustin Meurmans zijn niet opgenomen in de selectie. Ook de nog steeds geblesseerde Nicolas De Kerpel is er niet bij. Florent Van Aubel, die nog aan het revalideren is van een blessure aan de vinger, komt wel bij de kern.

België (FIH-1) speelt vrijdagavond in de de halve finales tegen Nederland (FIH-3). Zondag worden de finale en de wedstrijd om het brons gespeeld.

De selectie van 18 (+ 1 reservedoelman):

Doelmannen: Vincent Vanasch (Waterloo Ducks), Loic Van Doren (Den Bosch/Ned)

Verdedigers: Loïck Luypaert (Braxgata), Arthur Van Doren (Bloemendaal/Ned), Arthur De Sloover (Beerschot), Alexander Hendrickx (Pinoke/Ned), Gauthier Boccard (Waterloo Ducks)

Middenvelders: Felix Denayer (Dragons), John-John Dohmen (Waterloo Ducks), Simon Gougnard (Waterloo Ducks), Victor Wegnez (Racing), Antoine Kina (Gantoise)

Aanvallers: Tom Boon (Racing), Thomas Briels (Oranje-Rood/Ned), Cédric Charlier (Racing), Sébastien Dockier (Den Bosch/Ned), Maxime Plennevaux (HGC/HGC), Tanguy Cosyns (HGC/Ned), Florent van Aubel (Dragons).