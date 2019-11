Detry en Pieters strijden in Dubai voor recordwinst van 2,7 miljoen euro Kjell Doms

21 november 2019

09u05 0 Golf De top van de golfwereld verzamelt deze week in Dubai. Daar vindt vanaf vandaag de afsluiter van het Europese golfseizoen plaats, met een recordbedrag als inzet. Onze eer wordt verdedigd door Thomas Pieters (27) en Thomas Detry (26).

Het DP World Tour Championship in Dubai is traditioneel de afsluiter van op de Europese golftour. De beste vijftig golfers van het jaar mogen eraan deelnemen en dat mag wat kosten. De prijzenpot is dit jaar opgetrokken tot 2,7 miljoen euro voor de winnaar. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met de 1,2 miljoen euro die de Engelsman Danny Willett vorig jaar mocht bijschrijven op de bankrekening. Het is meteen ook de grootste prijzenpot voor een single golftoernooi, meer dan er bijvoorbeeld te verdienen valt op de vier grote golf majors. De verhoging van de prijzenpot is een lokmiddel om zo veel mogelijk toppers aan de tee off te krijgen.

Voor ons land nemen Thomas Detry en Thomas Pieters deel aan het toernooi op de banen van het Jumeirah Golf Estates in Dubai. Dit toernooi is eveneens de afsluiter van ‘The Race to Dubai’, de officieuze wereldranglijst in het golf. De winnaar daarvan - zeg maar de meest constante golfer van het seizoen - krijgt nog een bonus van 2,7 miljoen euro. De rest van de prijzenpot die 8 miljoen bedraagt, wordt verdeeld onder de top vijf op de ranglijst. De Oostenrijker Bernd Wiesberger voert op dit moment de ranglijst aan. Detry en Pieters bezetten op dit moment de 41ste en de 42ste plaats. Nicolas Colsaerts staat ondanks zijn overwinning op de Amundi Open de France eind oktober slechts op een 55ste plaats. Colsaerts krijgt daardoor geen uitnodiging voor het slotakkoord van het golfseizoen.