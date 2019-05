Detry en Hesbois in eindfase Belgian Knockout golf, Pieters en Colsaerts out Redactie

31 mei 2019

23u18

Bron: Belga 0 Golf Thomas Detry en Kevin Hesbois hebben zich op de Rinkven International golfbaan in Schilde geplaatst bij de laatste 64 spelers die strijden voor de overwinning op het Belgian Knockout golftoernooi (European Tour/1 miljoen euro). Hesbois gaat als 17e (7e in groep A) naar de knockoutfase, Detry als 35e (19e in groep A).

Detry, na een openingsronde in 67 slagen nog elfde, had voor zijn tweede ronde 72 slagen, één over par nodig. Hij startte goed met twee birdies, maar ging vervolgens drie keer in de fout, wat hem vier slagen kostte. "Alles leek onder controle", verklaarde de 26-jarige Brusselaar. "Na drie slechte slagen werd het toch nog opletten, maar na een birdie op de zeventiende hole en par op de laatste hole was ik zeker van mijn plaats in de eindfase."

Hesbois, die normaal in de Alps Tour en de Challenge Tour aan de slag is, zette een sterke prestatie neer. De Mechelaar, na een eerste ronde in drie onder par achttiende, boekte met een tweede ronde in 69 nog één plaatsje winst. Hij werd meteen de beste Belg. "Ik had dit niet verwacht. De voorbije weken heb ik er veel voor gedaan en ook op de Alps Tour voelde ik dat het beter en beter ging. Iets wat zich echter niet vertaalde in resultaten. Nu worden de tellers terug op nul gezet en kan er nog veel gebeuren. Hopelijk kan ik de positieve lijn nog doortrekken."

Voor organisator Thomas Pieters en Nicolas Colsaerts zit het toernooi erop. Pieters, die een zwakke eerste ronde neerzette in 77 slagen, deed op dag twee met een ronde van 65 slagen maar liefst twaalf slagen beter. De Antwerpenaar greep hiermee wel net naast de eerste matchplay ronde. "Donderdag was ik veel te nerveus. Voor eigen publiek aantreden legt extra druk op de schouders. Mijn afslagen waren echt slecht. De vorige dagen liep alles nochtans vlot. Vandaag was het allemaal een pak beter." Colsaerts, vorig jaar nog zevende, kwam tijdens de tweede BKO editie nooit echt in het stuk voor. De Brusselaar kwam met ronden van 74 en 73 slagen niet verder dan de 126e plaats. "Ik heb echt niet goed gespeeld", gaf Colsaerts grif toe. "Jammer, ik wilde voor eigen publiek goed presteren, maar het heeft niet mogen zijn."

Vanaf dag drie wordt er in het matchplay formaat gespeeld en dit over negen holes met rechtstreekse uitschakeling.