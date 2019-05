Detry beste Belg in Belgian Knockout, Pieters start dramatisch DMM

30 mei 2019

22u10

Bron: Belga 0 Golf Thomas Detry is na de eerste ronde de beste Belg op het Belgian Knockout (European Tour/1 miljoen euro). De 26-jarige Brusselaar kwam op de Rinkven International golfbaan in Schilde rond in 67 slagen, vier onder par. Het leverde hem een gedeelde elfde plaats op.

Ook Kevin Hesbois liet een sterke indruk na. De Mechelaar, die normaal actief is op het Alps Tourcircuit en af en toe kan deelnemen aan een Challenge toernooi, is na een eerste ronde in 68 slagen, drie onder par, achttiende.

De andere Belgen staan niet in de top honderd. Vooral voor Thomas Pieters werd het een dag om vlug te vergeten. De nummer één van ons land, onlangs nog 23ste op het PGA Championship, de tweede major van het seizoen, deed niet beter dan 77 slagen en is daarmee 143ste en op één na laatste. Nicolas Colsaerts is met 74 slagen 117dee. De Zweed Anton Karlsson gaat na een sublieme eerste ronde in 63 slagen, acht onder par, alleen aan de leiding. 64 spelers (top 32 van beide tabelhelften) plaatsen zich na twee ronden voor de knockoutfase.

Stand na de eerste ronde - par 71:

1. Anton Karlsson (Zwe) 63 -8

2. Gonzalo Fernandez-Castaño (Spa) 65

. Dean Burmester (ZAf) 65

. Chris Paisley (Eng) 65

5. Espen Kofstad (Noo) 66

. David Horsey (Eng) 66

. Justin Walters (ZAf) 66

. Lorenzo Gagli (Ita) 66

. Robert Macintyre (Sch) 66

. JC Ritchie (ZAf) 66

11. Thomas Detry (Bel) 67