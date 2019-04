Derwael zal Europese titel niet verdedigen, ook Klinckaert geeft forfait met zware blessure Redactie

02 april 2019

18u33

Bron: Belga 0 Meer sport Nina Derwael neemt niet deel aan het Europees kampioenschap toestelturnen in het Poolse Szczecin (10 tot 14 april). De wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers behoort niet tot de Belgische selectie, zo bleek vandaag op een persconferentie in het Huis van de Sport in Gent. De 19-jarige Derwael kiest ervoor om te werken aan een moeilijkere oefening.

Anderhalve week geleden behaalde de Sportvrouw van het Jaar goud aan de brug en zilver op de balk tijdens de wereldbekermanche in de Qatarese hoofdstad Doha. “Tijd om op het WK te focussen”, verklaarde de Truiense nadien al op Instagram. Het WK in Stuttgart (4-13 oktober) is haar belangrijkste doel dit jaar. België probeert er zich als team te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

“Het was een heel moeilijke beslissing om te passen voor het EK, want het was toch mogelijk voor mij om er iets te realiseren”, verklaarde Derwael. “Maar ik wil nu werken aan een nieuwe oefening met een hogere moeilijkheidsgraad, met het oog op het WK. Er zijn ook nog andere gymnastes die dit doen, zo zal ook Mustafina niet in actie komen op het EK. In de wedstrijden na het EK wil ik de nieuwe elementen integreren zodat ik ze stabiel kan uitvoeren tegen het WK. Het moet mogelijk zijn om mijn D-score (moeilijkheidsgraad) met minstens twee tienden te verhogen.”

“In Doha voerde ik nog dezelfde oefening uit als op het vorige WK, maar op het volgende WK wil ik met iets nieuw komen. Mijn overwinning in Qatar gaf me heel wat vertrouwen, na een minder evidente voorbereiding door allerlei verplichtingen.”

“Op de balk ben ik ook bezig met nieuwe verbindingen, en het is ook mijn bedoeling goed te werken op grond en sprong, mijn zwakke punten. Binnenkort ga ik nog een weekje op vakantie naar de zon, want niet alleen fysiek maar ook mentaal voelde ik me soms moe.”

Derwaels coach Marjorie Heuls staat helemaal achter de beslissing van haar pupil om het EK over te slaan. “Ze had er goed over nagedacht, en eigenlijk zaten we op één lijn”, zei de Française. “We zullen toch zes maanden nodig hebben om de nieuwe elementen stabiel uit te voeren. Je mag niet vergeten dat de concurrentie niet stil zit, en ook hard werkt om Nina te verslaan. In Doha heeft Nina getoond dat ze nog veel plezier vindt in competitief aantreden, wat me tevreden stemde. Niet dat ik daaraan twijfelde. Maar elke dag op hoog niveau trainen is niet eenvoudig.” Derwael is er naar eigen zeggen nog niet uit of ze zal deelnemen aan de Europese Spelen in Minsk (21-30/06).

Ook zwaar geblesseerde Klinckaert en Goossens ontbreken

Niet alleen Derwael geeft verstek. Axelle Klinckaert, die op het EK haar bronzen medaille op de grondoefening zou verdedigen, heeft een zware blessure opgelopen aan de linkerknie en kijkt aan tegen een revalidatie van vijf à zes maanden. Ringenspecialist Dennis Goossens is er dan weer niet bij na een verstoorde voorbereiding.

De 18-jarige Klinckaert blesseerde zich op training, onder de scanner kwam een scheur in de voorste kruisband aan het licht. Vandaag ging de Oost-Vlaamse onder het mes. “Dit is een zware klap voor Axelle”, zei coach Marjorie Heuls. “Ze was net naar haar hoogste niveau aan het terugkeren.”

Mogelijk komt ook Klinckaerts deelname aan het WK (4-13 oktober) in het gedrang. Ze is een belangrijke pion in het Belgisch team, dat in Stuttgart op een olympisch ticket mikt. “Deze blessure compliceert de zaken natuurlijk”, aldus Heuls. “Het is een mentale tik voor alle andere gymnasten. Nadat Rune Hermans recent ook besliste te stoppen is het aan de jongere senioren om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Ze hebben potentieel, maar minder ervaring dan Axelle en Rune. Zij moeten tonen dat ze zin hebben om die olympische kwalificatie af te dwingen.” Klinckaert miste ook al de Olympische Spelen van 2016 in Rio wegens een zware blessure aan de rechterknie.

Nina Derwael was erbij toen Klinckaert op training de blessure opliep. “Dat was een moeilijk moment voor ons allemaal, ons team heeft een zware klap gekregen”, stelde Derwael. “Maar Axelle is erop gebrand om terug te keren, ze is optimistisch en wil er zijn voor het team. Het is nu afwachten hoe de revalidatie zal verlopen.”

Bij de mannen ontbreekt ringenspecialist Dennis Goossens. De Oost-Vlaming, die op de Olympische Spelen van 2016 achtste werd, zag zijn trainingsprogramma verstoord wegens hinder aan de pols. “Door een bepaalde polsbeweging in zijn oefening geraakte er een zenuw gekneld. Dat hinderde hem bij de grepen”, verklaarde coach Koen Van Damme. “Nu is dat probleem van de baan. Maar we beslisten toch de pijlen te richten op het WK.”

Van de eerder gecommuniceerde selectie blijven dus Maxime Gentges, Luka Van den Keybus, Jimmy Verbaeys en Jonathan Vrolix over bij de mannen, en Maellyse Brassart en Fien Enghels bij de vrouwen. Komende vrijdag staat voor de meisjes een laatste test op de planning. Hierna wordt beslist of er mogelijks nog andere gymnastes bij de delegatie komen.