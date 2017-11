Derwael: "Thiam verdient het om nog eens Sportvrouw van het Jaar te worden" DMM

Bron: Belga 0 Jan De Meuleneir- Photo News Meer Sport Nina Derwael en Rune Hermans bereiden zich op de Team Belgium-stage in Lanzarote voor op de komende turnwedstrijden, met de nodige aandacht voor ontspanning en contact met de andere Belgische atleten op het Canarische eiland.

2017 was voor de 17-jarige Derwael een boerenjaar, met goud op het EK en brons op het WK op de brug met ongelijke leggers. "Ik heb een heel goed jaar achter de rug dankzij een goede voorbereiding. Hopelijk kunnen we die lijn de komende jaren doortrekken, om dezelfde of wie weet zelfs betere resultaten te behalen. Of ik de titel Sportvrouw van het Jaar mag claimen? Er zijn veel goede kandidaten. Als je bekijkt hoe Nafi Thiam na haar olympisch goud ook de titel op het EK indoor en het WK verovert, dan vind ik zeker dat zij het verdient om nog eens Sportvrouw van het Jaar te worden."

Sinds kort heeft Derwael een element aan de brug dat naar haar genoemd is. "We denken wel aan andere elementen die nog niet geturnd worden, maar dat gaat natuurlijk niet vanzelf. Een nieuw element in een wedstrijd turnen zal nog niet voor meteen zijn. Het duurt wel even tegen dat je dat onder de knie hebt", aldus Derwael.

Op het WK in het Canadese Montréal werd Derwael achtste in de allroundfinale, waarin met Rune Hermans nog een Belgische schitterde. De 18-jarige Hermans eindigde op de elfde plaats. "Ik ben meer een allrounder dan een toestelspecialist, maar op de balk proberen we wel nieuwe elementen erin te krijgen om zo misschien een toestelfinale te behalen", stelt Hermans, die het niet erg vindt om wat in de schaduw te staan van Derwael. "Ik ben heel blij dat Nina in mijn team zit. We helpen elkaar door moeilijke periodes."

Momenteel worden de toestellen en de ondergrond in de Gentse topsporthal vervangen. "Nu trainen we af en toe in Nazareth en in de trampolinehal, die vlakbij de topsporthal is. Het is een hele verandering, maar we passen ons wel aan tot de werken begin januari achter de rug zijn", besluit Hermans.

