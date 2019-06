Derwael stuwt Team Belgym naar winst FIT-Challenge: “Nu alleen nog op details schaven op nieuwe brugoefening” Bart Fieremans

09 juni 2019

19u03 4 Meer sport Met winst van de Flanders International Team Challenge mag Team Belgym op een geslaagd weekend in Gent terugblikken. Nina Derwael voerde op de tweede competitiedag haar nieuwe brugoefening al beter uit dan op zaterdag: “Er moeten alleen nog enkele schoonheidsfoutjes uit.”

Op het eind van de FIT-Challenge weerklonk de Brabançonne: België sloot het event op de laatste finaledag – met twee junioren en twee seniores per land op elk toestel – op de eerste plaats af. Derwael kwam zondag alleen in actie op de brug met ongelijke leggers, maar droeg met een score van 15,233 stevig bij aan het eindresultaat. Ze haalde ook vier tienden meer dan bij de allroundfinale op zaterdag, toen ze bij haar eerste uitvoering in competitie van haar nieuwe oefening op de brug met een hogere moeilijkheidsgraad van 6.7 wat bleef haperen.

“Voor de ploeg is het een heel positief weekend en voor mezelf ben ik bij met de evolutie die ik gemaakt heb”, zei Derwael. “Vandaag kwam de oefening er redelijk door. Er zitten nog wat schoonheidsfoutjes in, maar dat is normaal voor een nieuwe oefening. Die details ga ik nu proberen te perfectioneren voor de European Games.” Over dik twee weken wil Derwael in Minsk haar score verder optrekken met oog op het WK in oktober in het Duitse Stuttgart. “Ik heb mijn moeilijkheidsgraad met twee tienden naar boven getrokken, dan wil ik mijn score ook met twee tienden zien verbeteren en daar gaan we naartoe.”

Derwael heeft dus wel een druk programma voor de boeg na een examenperiode die voor extra belasting zorgde. Dinsdag werkt ze eerst nog haar laatste examen af van haar eerste studiejaar Event- en Projectmanagement. Derwael heeft ook wat fysieke besognes: de trainees proberen haar conditie voor Minsk nog aan te scherpen. Vorige dinsdag was ze bovendien op training bij een grondoefening slecht geland waardoor ze last had van haar enkel: “Die slechte landing heeft geen deugd gedaan. Maar die enkel verbetert elke dag. Normaal gezien met dat eind komende week in orde zijn.”