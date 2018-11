Derwael keert honderd procent tevreden terug van WK artistieke gymnastiek: “Zot dat Simone Biles mijn naam nu kent” Valerie Hardie

05 november 2018

06u00 0 Meer Sport Nina Derwael sloot zaterdag een waanzinnig jaar in schoonheid af, met een ­vierde plek in de balkfinale. Tel daar haar wereldtitel, ­Europese titel en EK-zilver bij en meteen is duidelijk wie in poleposition ligt voor Sportvrouw van het Jaar. «Ik zou die trofee nu wél zonder schroom durven ophalen.»

Het is acht uur ’s ochtends als we Nina Derwael op de Hamad International Airport na twee intense weken in Qatar nog één keer aan de mouw trekken. Ze oogt wat moe en bleekjes – «Ik ben kapot, ik kijk ernaar uit om vanavond in de zetel te hangen» –, maar dat belet de 18-jarige gymnaste niet om nog met de pers te praten. «Ik promoot mijn sport graag, maar nu is het toch veel aan het worden.» En dan moesten haar interviews op de luchthaven in Zaventem en de openbare zenders later op de avond nog volgen.

