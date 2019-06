Derwael gaat op Europese Spelen voor moeilijkere oefening: “Stilstaan is achteruitgaan” - Casse in de bloemetjes

26 juni 2019

Belga

Casse in de bloemetjes bij terugkeer

Matthias Casse is bij zijn terugkeer van de Europese Spelen in Minsk in de bloemetjes gezet op de luchthaven van Charleroi. De judoka veroverde de gouden medaille in de klasse tot 81kg en kroonde zich daarmee ook meteen tot Europees kampioen. Zijn trotse ouders stonden hem deze ochtend dan ook op te wachten bij z’n terugkomst.

Nina Derwael heeft WK-vorm nog niet beet

Wereldkampioene Nina Derwael is een van Belgiës speerpunten op de Europese Spelen in Minsk. De topvorm is er evenwel nog niet. Die bewaart de gymnaste voor het WK in Stuttgart (4-13 oktober), waar ze haar titel aan de brug met ongelijke leggers wil verlengen.

“Momenteel heb ik nog niet het niveau dat ik wil bereiken op het WK. Mijn progressie gaat de goede kant op, week na week”, zegt de 19-jarige Limburgse, die in Minsk alleen aan de brug en de balk turnt. De allroundcompetitie laat ze links liggen. Enkele weken geleden blesseerde ze haar enkel en Derwael wil geen risico’s nemen.

In Wit-Rusland turnt Derwael haar vernieuwde oefening, met een (hogere) moeilijkheidsgraad van 6,70. “Ik beheers de oefening voor 90%”, aldus de Truiense, die benadrukt dat vernieuwen een noodzaak is om aan de top te blijven. “Alle meisjes evolueren. Ik kan het mij niet veroorloven een oefening te blijven turnen die ik beheers. Zegt men niet dat stilstaan achteruitgaan betekent?”

Derwael mocht drie jaar geleden op de Spelen in Rio al eens proeven van de sfeer in een atletendorp. Toen was ze pas 16. “Het is altijd iets speciaals. Deel uitmaken van een team en al die sporters samen zien, dat motiveert.”

Derwael komt morgen een eerste keer in actie tijdens de kwalificaties in de Minsk Arena, net als Senna Deriks en Jimmy Verbaeys. De finales allround worden zaterdag georganiseerd, zondag zijn de toestelfinales.

Jaques en Vandenhoucke uitgeschakeld

Lise Jaques en Flore Vandenhoucke zijn op de Europese Spelen in Minsk uitgeschakeld in de groepsfase van het vrouwen dubbel in het badminton. De Belgen, 63ste op de ranking, verloren hun derde groepsmatch met 21-13 en 21-14 van de Letten Helina Ruutel en Kati-Kreet Marran (BWF 64).

Maandag wonnen de Belgen met 21-10, 21-11 van thuisspeelsters Anastasiya Cherniavskaya en Alesia Zaitsava (BWF 143), gisteren gingen ze met 21-16, 21-11 onderuit tegen de Françaises Emilie Lefel en Anne Tran (BWF 27).

Om door te stoten naar de kwartfinales, moesten de Belgen in de top twee eindigen.

Moreels verlaat Minsk met drie nederlagen

Maxime Moreels (BWF 95) heeft zijn Europese Spelen in de Wit-Russische hoofdstad Minsk niet met een zege kunnen afsluiten. De Belgische badmintonner was gisteren na twee nederlagen op rij in groep B al zeker van de uitschakeling en verloor vandaag ook zijn derde partij: tegen de Kroaat Zvonimir Durkinjak (BWF 121) ging hij met 2-1 (26-24, 19-21, 21-18) onderuit.

“Nochtans had ik de wedstrijd in handen”, vertelde Moreels achteraf. “Mentaal was het lastig, ik had moeite om mijn emoties onder controle te houden.”

Zijn beste wedstrijd was die van gisteren tegen de Deen Anders Antonsen, de nummer dertien van de wereld. “Daarin was ik echt op m’n best. In de overige twee wedstrijden kon ik me niet rustig genoeg houden om de juiste tactiek toe te passen.”