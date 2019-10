Derwael en teamgenotes weten al hoe ze olympische kwalificatie na WK gaan vieren: “Dagje Walibi”



Bart Fieremans in Duitsland

07 oktober 2019

06u34 0 WK turnen De dolblije taferelen afgelopen weekend bij Nina Derwael en haar teamgenotes na de olympische kwalificatie gaven aan hoe top de sfeer binnen de ploeg is. Na het WK zullen ze ook met elkaar eens uitgaan: “We hebben een dagje Walibi gepland”, verklapte Senna Deriks.

Jarenlang hard labeur in de trainingshal gaat er aan vooraf, logisch dat de ontlading dan enorm is als het hoogste doel – de Olympische Spelen – bereikt is na een bijzonder stressvol weekend. En dan mag uiteraard voor de gymnastes de riem er eens vanaf. Eerst zullen Deriks, Maellyse Brassart, Jade Vansteenkiste, Margaux Daveloose en Julie Vandamme deze week hun boegbeeld Derwael in Stuttgart aanmoedigen tijdens haar drie individuele finales, maar na het WK plannen ze nog activiteiten samen in België. Onder meer een dagje Walibi dus.

“We gaan onszelf eens goed trakteren als we terug in België zijn”, zegt Deriks. “We moeten er toch even samen bij stilstaan wat we gerealiseerd hebben. Hiervoor zijn we iedere dag vroeg opgestaan om hard te werken. Het helpt dat we een echt team en vriendengroep zijn om ons doel te bereiken.” En een beloning kan voor gymnastes, die goed op hun gewicht voor de sport moeten letten, gewoon eens zondigen tegen het dieet zijn: “Ik ga eens een lekkere pizza smullen”, lachte de pas 16-jarige Daveloose. En ook Vansteenkiste had al een gedacht hoe ze de teamkwalificatie voor Tokio 2020 zou vieren: “Ik ga mezelf belonen met nog een moeilijkere sprong te oefenen.”