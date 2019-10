Derwael en co maken olympische teamdroom Tokio 2020 waar: “Tonnen gewicht vallen van schouders”



Bart Fieremans in Duitsland

05 oktober 2019

19u02 26 WK turnen De olympische missie is geslaagd: de Belgische gymnastes kregen op de tweede WK-kwalificatiedag zekerheid om naar Tokio 2020 te gaan. Het olympisch ticket zorgde voor een explosie van vreugde bij Derwael en co.: “We gaan een heel sterk team voor Tokio hebben.” Op de koop toe turnt Derwael in Stuttgart nog drie individuele finales: donderdag allround, zaterdag op de brug en... verrassend ook zondag op de grond.

Het Belgische vrouwenturnen mag terecht trots zijn: de teamkwalificatie voor Tokio 2020 is een mooi bisnummer, want ook in Rio 2016 was België er als ploeg al bij. Toen al met de jonge Nina Derwael en Senna Deriks, en zij zijn nu op dit WK in Stuttgart de ouderen die samen met Maelysse Brassart en de nieuwe generatie youngsters Jade Vansteenkiste en Margaux Daveloose de poort naar de Spelen van Tokio openbeukten.

Het Belgische gymteam haalde vrijdag met 161,238 een mooie totaalscore die de lat voor de concurrentie erg hoog legde. Maar België moest nog bang afwachten hoe de landen op de tweede kwalificatiedag zouden presteren. Derwael en co. volgden de resultaten met argusogen. Ze mochten al een gilletje van geluk slaken toen topnatie Japan – op papier een sterkere ploeg – met amper één honderdste punt achter België strandde. Dat gaf extra ademruimte om de top-12 in de landenranking te halen die een olympisch teamticket garandeert.

Na afloop van de voorlaatste subdivisie mochten Derwael en co. helemaal juichen. Hongarije ging de mist in op de balk, en ook Zwitserland bleef onder het niveau van België. Zo wisten ze nog voor de laatste subdivisie met de sterke turnlanden Brazilië en de Verenigde Staten dat ze minstens als elfde zouden eindigen. Uiteindelijk finishte België zelfs als tiende. Brazilië liet enkele steken vallen maar zag ook een topper geblesseerd uitvallen. Hoe dan ook: België heeft het olympisch hoofddoel van dit WK dus met verve omgezet.

De Belgische gymnasten volgden de laatste subdivisies van de kwalificaties vandaag ter plaatse in de zaal, de namiddagsessies hadden ze op hotel bekeken. De ontlading na de zekerheid was enorm: “Het was een hele stressvolle dag”, aldus Derwael. “Ik heb heel slecht geslapen afgelopen nacht. Toen we zagen dat we net voor Japan stonden was dat voor ons al een heel grote opluchting. Ik denk dat de hele gang in ons hotel ons heeft horen schreeuwen (lacht). Zo hadden we wat meer marge. En nu we helemaam zeker zijn, vallen er tonnen gewicht van mijn lichaam. Het is super dat we ons nu als team kunnen voorbereiden op de Spelen, en ik denk dat we een heel goed team in Tokio gaan hebben.”

Drie individuele finales voor Derwael

Na de teamkwalificatie mag Derwael nu haar focus verleggen op haar individuele ambities. Er wacht haar nog een erg drukke week, want ze plaatste zich voor liefst drie finales. Op haar favoriete brug kwalificeerde ze zich met het hoogste puntenaantal van alle deelnemers voor de toestelfinale zaterdag en is ze dus topfavoriete om zichzelf als wereldkampioen op te volgen. Allround over de vier toestellen gaat Derwael als zevende de finale donderdag in. Maar de surprise is toch dat ze volgende zondag voor het eerst een WK-finale op de grond mag betwisten. Haar oefening bevat geen al te hoge moeilijkheidsgraad, maar met een mooie uitvoering en 13.600 punten haalde Derwael net de uitgezuiverde topacht.