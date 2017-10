Derwael en Belgische turndelegatie landen morgenvroeg op Zaventem 15u08 0 AFP Nina Derwael.

Onze Belgische turnsters hebben meer dan uitstekend gepresteerd op het WK in Montréal. In de allroundfinale werd Nina Derwael achtste, Rune Hermans viel met een elfde plek nét buiten de top tien. Maar de kers op de taart was uiteraard de bronzen medaille voor Derwael op de brug met ongelijke leggers, meteen ook het eerste eremetaal voor België in een toestelfinale. Een unicum.



Morgenvroeg kunt u Derwael en co verwelkomen op Zaventem. Rond 8.35 uur zet de turndelegatie voet aan Belgische grond.

AFP Rune Hermans.