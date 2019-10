Derwael: “Denk dat we met heel goed gevoel naar wedstrijd kunnen gaan” BF

03 oktober 2019

15u46 0

Vanaf morgen vertoont Nina Derwael haar kunsten op het WK gymnastiek. Haar WK-titel op de brug verlengen is één ding, maar prioritair is om met het Belgische team top 12 te halen voor de Spelen van Tokio 2020. En zo is morgen, met de kwalificaties, meteen D-day. Derwael ziet het alvast helemaal zitten: “Ik denk dat we met een heel goed gevoel naar de wedstrijd van morgen kunnen gaan”, zei ze aan onze man ter plaatse.