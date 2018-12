Derde zege op rij voor Bavcevic bij Spirou, Luik klopt Mechelen MH

14 december 2018

23u23

Bron: Belga 0 Meer Sport Nika Bavcevic heeft zijn start als coach van Charleroi niet gemist. Na een dubbele bekerzege knoopt Spirou onder zijn bewind ook in de competitie aan met de zege. Charleroi ging in Hasselt met 79-88 winnen op de elfde speeldag in de Euromillions Basketbal League. Luik klopt Kangoeroes Mechelen op eigen parket met 92-83.

Onder impuls van een beresterke Quincy Ford, die met 22 punten en 14 rebounds geweldige statistieken kon voorleggen, leidde Spirou van begin tot eind. Charleroi wint zo voor de zesde keer in de competitie en blijft tweede. Onder Bavcevic is Spirou nog ongeslagen. Limburg United blijft met drie zeges achter op de zesde plaats.

Luik knoopt na drie competitienederlagen op rij opnieuw aan met de overwinning. Vooral in het derde kwart stond geen maat op Milos Bojovic (27 ptn, 10 rebounds) en Naim El Khounchar (20 ptn). De eindspurt van Mechelen in het slotkwart zette geen zoden meer aan de dijk. Luik komt in de stand op gelijke hoogte van Limburg. Mechelen bezet met vier overwinningen de vierde stek.

Morgen gaat Aalstar op bezoek bij Bergen. Leider Oostende neemt het op tegen rode lantaarn Leuven. Brussels en Antwerp sluiten zondag de speeldag af in Neder-Over-Heembeek.