Derde plaats in Madrid brengt Pieter Devos aan de leiding in de Wereldbeker Jumping DMM

01 december 2019

17u08 0 Paardensport Pieter Devos is derde geworden in de WB kwalificatiewedstrijd in Madrid. Daardoor komt hij aan de leiding in de WB tussenstand én is hij nu al zeker van een plaats in de finale in april in Las Vegas.

In een barrage met negen bleven vier combinaties foutloos in de Spaanse hoofdstad. Devos strandde met de 15-jarige ruin Espoir op 36 honderdsten van de zege. Die was voor de Duitser Marcus Ehning en zijn 16-jarige ruin Pret A Tout. Christian Ahlmann werd met Dominator 2000 tweede, op 23 honderdsten van zijn landgenoot. Ook Celine Schoonbroodt-de Azevedo sprong met Chepetta de barrage. Daarin werd ze met vier strafpunten zevende. Dominique Hendrickx legde met Koriano een eerste foutloze omloop af, maar een tijdstraf hield hem uit de barrage. Met een elfde plaats eindigde hij wel nog in de wereldbekerpunten. Niels Bruynseels, met Delux zeventiende, viel daar net buiten.

Na zes van dertien manches heeft Devos in de wereldbekerstand acht punten voor op de Zwitser Steve Guerdat. De Schot Scott Brash is op twintig punten derde. Schoonbroodt-de Azevedo is zevende op dertig punten en ook Jos Verlooy, twaalfde op 34 punten, ligt op koers voor een plaats in de finale. De top achttien springt die van 15 tot 19 april in Las Vegas (Nevada). De volgende manche vindt over twee weken in het Spaanse A Coruna plaats. De kerstjumping van Mechelen is op 30 december de negende manche in het rijtje.