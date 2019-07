Derde editie van European Masters snooker in België hoogst onzeker LPB

10 juli 2019

21u31 0 Snooker Een derde editie van de European Masters snooker in ons land is op dit moment erg twijfelachtig. De voorbije twee jaar ging het befaamde toernooi door in de Soeverein in Lommel. World Snooker wilde het evenement verplaatsen naar Leuven. Met het stadsbestuur werd een akkoord gevonden, met de Sportoase niet.

“Het njet van de Sportoase heeft te maken met een infrastructureel probleem”, zegt Pascal Meubis, promotor van de European Masters. “Zij zagen het niet zitten om bepaalde faciliteiten op sommige dagen af te sluiten. Daarom hebben ze ons laten weten dat ze de organisatie van de European Masters niet op zich wilden nemen. Heel jammer, want bij het Leuvense stadsbestuur toonden ze zich wel erg enthousiast.”

De vorige twee edities van de European Masters gingen telkens in oktober door. World Snooker heeft de volgende editie in januari 2020 ingepland. Of dat nog in België zal zijn, is dus hoogst onzeker.

“We hebben momenteel contacten lopen met Antwerpen, waar de Arenahal in Deurne een mogelijke optie is”, aldus Meubis. “Steden zien het nut er wel van in om zo’n prestigieus toernooi binnen hun muren te halen. De publicitaire waarde ervan is niet gering. Maar het is kort dag. Ik hoop dat alles nog in orde komt, maar het is allerminst zeker dat we de snookertoppers opnieuw in België zullen mogen verwelkomen.”