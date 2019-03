Delfine Persoon wacht op contract voor kamp tegen Katie Taylor VH

22 maart 2019

07u54 1 Meer Sport Nu Delfine Persoon haar titel als WBC-wereldkampioene heeft verlengd en Katie Taylor een titel aan haar cv toevoegde (WBO, WBA en IBF), is een clash tussen de twee lichtgewichten onvermijdelijk. De datum en plek staan vast - 1 juni in het Madison Square Garden in New York -, alleen het contract laat op zich wachten.

Gisteren had trainer Filiep Tampere nog altijd niets gehoord van de promotor van de Ierse olympische kampioene van 2012. “Raar, want Taylor spreekt over de kamp en Delfine spreekt over de kamp, maar ik kreeg nog geen bevestiging”, zegt hij. “Ik weet wel één zaak: als de kamp er komt, dan mag Taylor het hardste gevecht uit haar leven verwachten. En als ze Delfine niet kan stoppen in de eerste vier rondes, dan gaat ze het moeilijk krijgen.”

Taylor zelf vertelde aan Sky Sports dat ze zich daarvan bewust is. “Het was altijd mijn doel om de onbetwiste kampioene te worden. Ik heb al drie gordels in mijn bezit - nog eentje te gaan. Delfine zal mijn moeilijkste tegenstandster ooit worden. Ze is al jaren titelhoudster en is een fantastische kampioene. Ik neem het heel serieus op en ik moet honderd procent zijn. Persoon heeft al meer dan 40 kampen op haar teller staan en verloor er maar eentje van. Ik kijk er al naar uit.”