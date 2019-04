Delfine Persoon vrijgesproken: niks staat droomkamp tegen Katie Taylor nog in de weg Valerie Hardie

11 april 2019

13u32 6 Boksen Het pad voor haar droomkamp tegen Katie Taylor op 1 juni in New York is helemaal geëffend. Delfine Persoon, WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten, is vanmiddag door het Vlaams Dopingtribunaal vrijgesproken voor een vermeende dopinginbreuk.

Op 28 oktober 2018 postte Delfine Persoon op haar Facebook dat ze ’s ochtends een onaangekondigde dopingcontrole kreeg. Eentje die niet zo vlot ging omdat de 34-jarige bokser niet meteen kon plassen. Zelfs na een looptraining en het drinken van water lukte het de West-Vlaamse, die in een periode van droogtraining zat, niet om een urinemonster af te leveren.

Omdat Persoon aan haar shift als politieagente moest beginnen en de korpsoverste haar voor een beveiligingsopdracht naar Aalst stuurde, besloot de controlearts om het voor bekeken te houden. Hij maakte evenwel een rapport op van de zaak en gaf het de definitie van weigering van een dopingcontrole mee. Persoon riskeerde zo een schorsing van vier jaar.

Tuchtsanctie

Voorzitter Bart Meganck van het Vlaams Dopingtribunaal las daarnet het vonnis voor en erkende dat Persoon niet in de mogelijkheid was om een staal af te leveren en vervolgens een tuchtsanctie bij de politie riskeerde indien ze niet aan het werk ging. Gevolg: vrijspraak voor Delfine Persoon, die nu verder kan onderhandelen met de Ierse Katie Taylor om op 1 juni in het legendarische Madison Square Garden in New York te boksen. Inzet: de de wereldtitels van de vier grootste boksbonden, WBC, WBO, WBA en IBF. Persoon heeft de WBC-titel in handen, Taylor de drie andere.

Het contract voor die titelkamp is nog niet getekend. De eisen die Taylor stelt zijn voor Persoon voorlopig onaanvaardbaar.