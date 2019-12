Delfine Persoon vraagt amateurstatuut aan om naar Spelen te gaan, geen sprake meer van rematch tegen Taylor YP

10 december 2019

12u21

Bron: Belga 3 Boksen Boksster Delfine Persoon heeft het amateurstatuut aangevraagd om komend jaar te kunnen deelnemen aan de Olympische Spelen in de Japanse hoofdstad Tokio, zo werd dinsdag bevestigd aan Belga. Vanaf 1 januari 2020 is de West-Vlaamse officieel amateurboksster, een revanche tegen Katie Taylor komt er niet.

Vanaf 1 januari gaat Persoon dus verder met een amateurlicentie. In Tokio mogen immers enkel amateurboksers hun kans gaan voor olympisch goud. Bovendien weet men in het kamp van de West-Vlaamse politieagente dat de revanche tegen Katie Taylor er nooit zal komen. De entourage van de Ierse werkt daarvoor te veel tegen en dus zet Persoon vol in op de Spelen. De laatste elitekamp van Persoon werd die van 11 november 2019 in Oostende, toen ze won op punten van de Nigeriaanse Helen Joseph.

“Na Nieuwjaar is Delfine Persoon amateurbokser”, bevestigde haar coach Filiep Tampere. Zekerheid omtrent Tokio is er niet. “Om op die Spelen te geraken, moet ze eerst wel nog twee schiftingstoernooien afwerken. Een eerste is er in Londen in maart. In mei volgt het tweede schiftingstoernooi in Parijs. Nu al denken dat dit een gemakkelijke klus zal worden, is de waarheid geweld aan doen. Het niveau in het amateurboksen ligt zeer hoog. Bij de deelnemers aan die toernooien zitten boksers die meer dan tweehonderd kampen gewonnen hebben. Bovendien duren de kampen slechts drie ronden van drie minuten lang. Delfine is een diesel geworden, ze moet het hebben van lange kampen. Vergelijk het als een langeafstandsloper, die plots gaat voor de 200 meter.”

Delfine Persoon is dus vanaf 1 januari 2020 profbokser af. Ze kan zo wel haar revanche tegen Katie Taylor niet meer afwerken. “Die zou er toch nooit komen”, weet Tampere. “Er is daar al veel over gepraat, maar echt iets concreet komt er niet uit de bus. Haar manager houdt alles tegen, hij zal wel weten waarom. Dan moet je niet meer verder hengelen naar een nieuwe kamp. Wij gaan dus sowieso vol voor een deelname aan de Olympische Spelen. Ik wil Delfine eerst wel eens zien sparren met een heel goede amateurboksster alvorens we euforisch gaan doen. Maar het is ook zo dat zij niets meer te bewijzen heeft in het profcircuit. Delfine werd wereldkampioene in alle bonden en verloor ten onrechte tegen Taylor. De kans om te boksen op de Olympische Spelen moet ze nu nemen, anders is het te laat gezien haar leeftijd.”