Delfine Persoon verdedigt wereldtitel opnieuw met succes, Keniaanse voor de bijl na technische knock-out DMM

09 december 2018

00u17

Bron: Belga 37 Meer Sport Delfine Persoon heeft zich vanavond voor de negende keer tot wereldkampioene gekroond bij de lichtgewichten. In Ardooie versloeg ze de Keniaanse Judy Waguthii met een technische knock-out. Het is al de achtste keer dat Persoon haar WBC-wereldtitel met succes verdedigt.

Persoon versloeg Waguthii in 2014 al eens op punten. In Sporthal De Ark kende de kamp een gelijkopgaand begin. Maar in de tweede en derde ronde deelde de Sportvrouw van 2015 enkele rake klappen uit. De Keniaanse bleek opnieuw een taaie tante, al had ze het toch moeilijk tegen het energieke boksen van Persoon. De West-Vlaamse verdedigde goed op de aanvallen van Waguthii, en bleef haar tegenstandster bestoken. Na vier ronden leidde Persoon dan ook met driemaal 40-36.

Waguthii bleef incasseren, en ging op het einde van de zesde ronde dan ook aan het wankelen. In het slot van de kamp dwong Persoon de Keniaanse tot verdedigen. Op het einde van de negende ronde ging Waguthii op de knieën na een mokerslag van de regerende kampioene. Waguthii bleef ook in de tiende ronde de boksbal van onze landgenote, waardoor de ref besliste de kamp stil te leggen. Persoon verlengde zo op overtuigende wijze voor de achtste keer haar wereldtitel.

In haar carrière won Persoon 42 kampen, waarvan 17 met knock-out. De West-Vlaamse verloor slechts éénmaal, met knock-out. Waguthii leed haar negende nederlaag, de eerste met knock-out, tegenover 16 zeges (waarvan vier met knock-out) en vier onbesliste kampen.

Brice Bula Galo kroont zich tot Belgisch kampioen bij weltergewichten

Brice ‘The Gun’ Bula Galo (32) heeft eerder op het boksgala in Ardooie de Belgische titel bij de weltergewichten veroverd. Hij haalde het van Jean Pierre Habimana op punten (96-94, 95-96, 98-92). Bula Galo, pas twee jaar profbokser, boekte zijn negende zege (3 met knock-out). Hij verloor eerder één keer en kampte één keer onbeslist. Voor Habimana is het de 15e nederlaag (1 keer KO), ‘The African Warrior’ won al negenmaal (4 keer KO) en heeft drie onbesliste kampen achter de rug.

Meriton Karaxha veroverde recent de WBF International-gordel, hij moest bijgevolg zijn Belgische titel afstaan. Eerder op de avond won Giovanni Techel bij de middengewichten met knock-out in de derde ronde van Jamal Eddine Mahouti.