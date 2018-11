Delfine Persoon verdedigt wereldtitel in Ardooie: “Wordt geen hapklare brok” XC

30 november 2018

21u56

Bron: Belga 0 Meer Sport In het gemeentehuis van Ardooie werd vanavond het jaarlijkse boksgala voorgesteld. Delfine Persoon verdedigt op zaterdag 8 december in sporthal De Ark haar WBC wereldtitel (10x2). De 33-jarige West-Vlaamse komt uit tegen haar Keniaanse leeftijdsgenote Judy Waguthii.

Ook nog op de affiche de Belgische titelstrijd bij de welters tussen Brice Bula Galo en Jean-Pierre Habimana (10x3), naast nog twee elitekampen en enkele amateurkampen. "Ik kijk zeker uit naar de titelstrijd tussen Persoon en Waguthii. Dat moet een heel aantrekkelijke wedstrijd worden", stelt Karlos Callens, burgemeester van Ardooie en medeorganisator van het Ardooise Boksgala. "Het is trouwens niet de eerste keer dat beide vrouwen tegenover elkaar staan. In 2014 was er al een kamp tussen Persoon en Waguthii. Delfine won toen op punten. Haar opponente heeft naar het schijnt een duidelijke conditionele opmars gemaakt. Maar ook Delfine Persoon zette meerdere stappen voorwaarts. Een hapklare brok wordt het niet voor Delfine, maar ik zie het wel goed komen."

Naast de kamp voor de wereldtitel komen ook nog Brice Bula Galo en Jean-Pierre Habimana in de ring. "Die wedstrijd vormt de ideale opwarmer voor de apotheose tussen Persoon en Waguthii. Er staat tussen Bula Galo en Habimana een Belgische titel bij de welters op het spel. En dan zijn er nog twee andere profkampen en een pak wedstrijden bij de amateurs. We doen er dus alles aan om het publiek te verwennen."

Programma elitekampen:

Middengewichten (6x3): Giovanni Techel - Jamal Eddine Mahouti

Lichtgewichten (6x3): Mogmad Youssoupov - Stephane Voda

Belgisch kampioenschap weltergewichten (10x3): Brice Bula Galo - Jean-Pierre Habimana

WBC wereldkampioenschap vrouwen lichtgewichten (10x2): Delfine Persoon - Judy Waguthii (Ken)