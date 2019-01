Delfine Persoon verdedigt WBC-titel op 9 maart tegen ‘Killer Mel’ LPB

12 januari 2019

13u14

Bron: Belga 0

Delfine Persoon verdedigt op 9 maart in Kortrijk haar WBC-titel bij de lichtgewichten. Dat bevestigt de Internationale Boksfederatie. De 33-jarige Persoon is sinds 2014 WBC-kampioen en zal haar gordel voor de negende maal verdedigen. Haar opponente is de 35-jarige Melissa St. Vil, een Amerikaanse die geboren is in Haïti en in 2016 al WBC-kampioen bij de superpluimgewichten werd. ‘Killer Mel’ won elf van haar achttien duels tot dusver, waarvan één met KO. Ze verloor drie maal en vier keer eindigde een kamp onbeslist. Op 6 april vorig jaar verloor ze haar titel bij de superpluimgewichten aan de Finse Eva Wahlstrom.

Delfine Persoon won 42 van haar 43 profkampen, waarvan zeventien keer met KO. Ze verloor slechts één duel, met KO. De West-Vlaamse verdedigde vorige maand met succes nog haar WBC-titel tegen de Keniaanse Judy Waguthii, die KO ging in de tiende ronde.