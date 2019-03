Delfine Persoon verdedigt WBC-titel met succes en mag zich opmaken voor droomkamp GVS

09 maart 2019

23u50 0 Meer Sport Delfine Persoon (34) heeft zich voor de tiende keer gekroond tot WBC-kampioene bij de lichtgewichten. De West-Vlaamse rekende in Kortrijk af met de Amerikaanse Melissa St. Vil (35) en neemt het op 1 juni in Madison Square op tegen Ierse Katie Taylor. De inzet: alle belangrijke gordels.

Het palmares sprak alvast in het voordeel van Persoon: 42 overwinningen in 43 kampen tegenover de 11 zeges op 14 van St. Vil. Onze landgenote toonde zich dan ook het volledige kamp de betere van de Amerikaanse, die na zes ronden de handdoek in de ring gooide.

Dankzij de verlenging van haar wereldtitel mag Persoon zich nu opmaken voor haar droomkamp. Persoon is houder van de WBC-titel, de meest prestigieuze, en staat ook nog altijd eerste op de wereldranking bij de lichtgewichten, terwijl Taylor in het bezit zal zijn van de IBF-, WBA- en WBO-titel. Met andere woorden: de vier belangrijkste mondiale titels zullen op 1 juni in Madison Square op het spel staan. En wees maar zeker dat de 20.000 zitjes bezet zullen zijn: later op de avond verdedigt Anthony Joshua zijn IBF-, WBO- en WBA-titels bij de zwaargewichten tegen de Amerikaan Jarrell Miller.