Delfine Persoon verdedigt vanavond haar wereldtitel in Boksgala Zwevezele DMM

08u32

Bron: Belga 1 photo_news Delfine Persoon. Meer Sport Delfine Persoon verdedigt vanavond tijdens het vijfde Boksgala van Zwevezele voor de zesde keer haar WBC-titel bij de lichtgewichten. Uitdaagster is de Franse boksster Myriam Dellal (38). De 32-jarige Persoon kwam eind vorig jaar voor het laatst in actie, sindsdien onderging ze operaties aan beide handen.

De laatste kamp van de West-Vlaamse wereldkampioene dateert van 25 december 2016. Toen haalde ze het op de traditionele Kerstmeeting van Izegem van Everline Ondero. De Keniaanse werd in de laatste ronde gediskwalificeerd wegens onsportief boksen, waardoor Persoon haar 38e zege uit haar carrière boekte.



Nadien werd Persoon geopereerd aan beide handen, daardoor was de Sportvrouw van het Jaar 2015 ruim tien maanden niet meer in de ring te bewonderen. "De ligamenten van mijn rechterwijsvinger en linkerpink waren afgescheurd", stelde Persoon eind oktober bij de voorstelling van het Boksgala van Zwevezele. Tijdens de revalidatieperiode zat Persoon niet stil, verzekerde ze. "Ik heb zeker en vast mijn conditie onderhouden. Tv-kijken is nu eenmaal niet aan mij besteed."



Persoon en Dellal bekampten elkaar al eens in 2011. Persoon won toen in Izegem op punten na een felle en harde kamp, waardoor ze haar Europese titel verlengde. "De Française zal wel uit zijn op revanche", aldus Persoon. "Ze veranderde ondertussen van trainer, waardoor ze een serieuze stap voorwaarts zette. Dellal bokst tactisch heel wat slimmer dan vroeger. Toen liep ze meermaals weg en bokste ze achteruit. Nu zet ze zelf druk. Ik verwacht een harde wedstrijd."



Naast de titelkamp van Persoon staan er nog vijf profkampen op de affiche van het vijfde Boksgala van Zwevezele.