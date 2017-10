Delfine Persoon staat opnieuw in de ring na bijna jaar inactiviteit Thomas Lissens

Bron: Belga 14 BELGA Wereldkampioene Delfine Persoon in actie. Meer Sport Op zaterdag 11 november staat Delfine Persoon nog eens in de ring. Ze strijdt dan voor haar WBC-titel bij de vrouwen lichtgewichten. Opponent is de Franse Myriam Dellal. De laatste kamp van Delfine Persoon dateert al van 25 december 2016 toen ze won van de Keniaanse Everline Odero.



"Ik heb ondertussen twee operaties ondergaan. De ligamenten van mijn rechterwijsvinger waren afgescheurd alsook de ligamenten van mijn linkerpink. Vorige diagnoses stelden dat het zou gaan om een vorm van artrose totdat nader onderzoek uitwees dat er ligamenten gescheurd waren in beide handen", stelde Delfine Persoon.



"Ik heb heel die periode echter nooit echt honderd procent stilgezeten. Ik onderhield mijn conditie zeker en vast. Televisie kijken is nu eenmaal niet aan mij besteed. Ik werk ook al een tijdje bij het OCS van de politie, een cel die instaat voor de handhaving van de openbare orde en doe daar voornamelijk bureauwerk. Zonder shiften, want dat onregelmatig leven zorgde ervoor dat ik een pak minder recupereerde. Ik kan nu enkele uren per dag langer slapen. Dat scheelt heel wat. Ik ben alvast klaar voor de kamp tegen Myriam Dellal. De Française zal wel uit zijn op revanche. Ze veranderde ondertussen ook van trainer waardoor ze serieuze stap voorwaarts zette. Ze bokst tactisch heel wat slimmer dan vroeger. Toen liep ze meermaals weg en bokste achteruit. Nu zet ze zelf druk en bokst vooruit. Ik heb natuurlijk mijn eigen stijl. Het is afwachten of mijn tegenstandster het initiatief neemt of niet. Anders maak ik de kamp wel. Ik verwacht wel een harde wedstrijd tegen iemand die zich niet zal willen geven, maar eigenlijk zit ik ook zo in elkaar", lachte Delfine Persoon.

VDB Delfine Persoon en Florence De Coster.

