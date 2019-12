Delfine Persoon over nieuwe rekruut Waeytens: “Toen we gingen lopen, droogde hij de boksers bijna af” Redactie

14 december 2019

13u32

Bron: VTM 2

Plots traint er een ex-wielrenner samen met Delfine Persoon in de boksclub van Lichtervelde. Zico Waeytens (26) zei de koers vaarwel en wil nu een carrière uitbouwen in het boksen. “Hij heeft zeker karakter”, zegt Persoon. “Toen we aan de zee gingen lopen, werden de boksers door hem afgedroogd. Dat zegt genoeg. Hij wil afzien. En ook op het technische en tactische aspect leert hij snel bij. Ik verwacht zeker dat hij een wedstrijd positief kan afsluiten.” Waeytens kampt op 25 april zijn eerste kamp. “Ik denk dat hij zal klaarstaan, want zijn fysiek is goed. Ook ik bokste mijn eerste kamp al na zes maanden training. Waeytens staat nu al redelijk ver.”