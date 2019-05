Delfine Persoon niet onder indruk van divastreken Katie Taylor: “Wat een bleiters” Valerie Hardie

29 mei 2019

19u41 10 Meer Sport Delfine Persoon is niet uit haar lood te slaan in New York. Ook niet door de divastreken van Katie Taylor. De Ierse eiste dat Persoon niet meer in hetzelfde hotel zou logeren. “Het zijn bleiters. Volgens mij zijn er niet gerust in.”

Een nieuwe dag, een nieuwe afspraak. Gisteren stond er een publieke training op het programma, vandaag was dat een persconferentie. In het Hulu Theatre, pal onder de Madison Square Garden, mocht Delfine Persoon twee vragen van Eddie Hearn beantwoorden, de promotor van Matchroom Boxing en Katie Taylor. U kan haar antwoorden in de filmpjes onderaan lezen. Nadien konden we de 34-jarige West-Vlaamse nog even spreken over het incident met het hotel. “Het zijn bleiters, hé,” grijnsde ze. “Volgens mij zijn ze er niet gerust in. Oké, blijkbaar kon ze dat contractueel eisen maar ze kon het ook zo laten - het hotel was groot genoeg om elkaar te kunnen ontlopen. Maar ze wilde mij niet zien. Hoe zielig is dat.”

Horen zo’n spelletjes erbij?

“Pff, ik denk dat ze ons onderschatten. Ze zien nu dat ik een afgetrainde atlete ben: ‘Oei, dat wordt geen hapklare brok’. Dat motiveert me. Waarschijnlijk dachten ze: die werkt voltijds en kan niet genoeg trainen. Ze zal niet klaar zijn. Maar ik ben er wel klaar voor. Ach, maakt niet uit, ik vind het niet zo slecht om de underdog te zijn.”

Intimideerde je haar daarnet tijdens de faceoff, toen jullie elkaar zo strak aankeken?

“Neen, maar ik zag wel direct dat ik wat groter ben (lacht). Dat wil zeggen dat mijn reikwijdte groter is, wat niet in mijn nadeel is. Volgens mij heeft ze nog nooit tegen iemand gebokst die groter is.”

FACE OFF 👑👑👑👑👑@KatieTaylor vs Delfine Persoon#RoadToUndisputed #TaylorPersoon #JoshuaRuiz pic.twitter.com/48d5aqVnL4 Matchroom Boxing(@ MatchroomBoxing) link

Die toestand met dat hotel: prikkelt je dat, zoals je trainer Filiep Tampere beweert?

“Toch wel. Dat maakt die kleine West-Vlaming nog wat harder.”

Is dat hoe je het aanvoelt? De kleine Belg....

“Ik las in je artikel dat ze zei dat ze het vroeger niet makkelijk had en dat ze ‘maar’ 40.000 euro kreeg van de staat als amateurbokser. Ik ga voltijds werken en ik houd dat bedrag op jaarbasis netto niet over, hoor. Ik heb dat eens berekend: dat is 3.333 euro per maand. Wat een luxe. Daar zou ik direct voor tekenen - en jij ook, denk ik (lacht). Wie in de fabriek werkt, zou een gat in de lucht springen voor zo’n bedrag, gewoon om te trainen.”

In de ring maakt dat zaterdag wel allemaal niets uit.

“Klopt. Zij kan alleen maar afgaan als een gieter. Naar ‘t schijnt is Taylor wel een sympathieke maar met de streken die ze nu verkoopt... Hopelijk kan ik haar met de voetjes op de grond zetten. De druk zal bij haar veel groter zijn dan bij mij. Voor alle duidelijkheid: ik wil óók niet verliezen, hé. Ook al is het mijn job niet, maar mijn passie - ik ga er honderd procent voor. Zo kan ik ons klein landje op de kaart zetten.”

Hoe staat het met de vorm?

“Maandag en gisteren had ik nog wat zware benen van de vlucht denk ik, maar gisteren ben ik even gaan lopen in Central Park en dat deed deugd. Je kan niet gewoon op straat lopen - om de vijf meter moet je stoppen voor een rood licht. In Central Park konden we op ons gemak trainen. Maar dan was er nog dat gedoe ‘s avonds met die hotelverhuis... Slepen met je koffers, wachten op je chauffeur, inchecken, wachten op je kamer... voor we Filiep zijn verjaardag konden vieren was het al laat. Gelukkig vonden we toch nog een goed restaurant waar Filiep van een stevige Argentijnse steak kon genieten - ik niet, hé. Ik heb het bij kip gehouden. ‘t Waren wel drie filets. (lacht)”