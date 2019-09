Delfine Persoon naar Tokio 2020? “Ik zeg geen neen tegen de Olympische Spelen” VH

10 september 2019

06u19 0 Boksen Wat jarenlang geen optie was voor Delfine Persoon, is het nu weer wel: de Olympische Spelen. Als de 34-jarige bokser voor 30 september aan het BOIC laat weten dat ze geïnteresseerd is, kan ze in maart 2020 voor een olympisch ticket voor Tokio 2020 vechten.

Van 13 tot 23 maart 2020 staat in de Copper Box Arena in Londen een Europees kwalificatietoernooi voor Tokio 2020 op het programma. Ook bij de lichtgewichten, de categorie waarin Delfine Persoon vijf jaar lang als WBC-kampioene de scepter zwaaide, worden zes tickets verdeeld. Profboksers zijn welkom - op voorwaarde dat ze tussen december 2019 en de Spelen geen profkampen vechten. Londen 2012, waar vrouwenboksen aan zijn olympisch debuut toe was, was alleen toegankelijk voor amateurs. Voor Rio 2016 was de organisatie in handen van de AIBA, de internationale amateurboksbond, die eiste dat profboksers hun titels bij de andere boksbonden opgaven als ze aan de Spelen wilden meedoen. Voor Persoon een onmogelijke vraag.

Katie Taylor

Het Internationaal Olympisch Comité schoof de AIBA intussen aan de kant. Het maakt dat de poort voor Persoon open staat, zeker sinds ze op 2 juni bestolen werd tijdens haar titelkamp tegen Katie Taylor. “Ik sluit niet uit dat ik voor Tokio ga”, zegt Persoon. “De Olympische Spelen zijn de Olympische Spelen - daar zeg ik geen neen tegen. Zeker niet op mijn leeftijd. Maar ik weet er nog niet helemaal het juiste van. Vechten ze vier rondes van twee minuten of drie van drie minuten? Da’s een groot verschil voor mij.”

Het liefst vecht Persoon een rematch tegen de Ierse Katie Taylor. “Financieel zou dat interessanter zijn, maar ik geef eerlijk toe dat ik er niet in geloof. We hoorden niets meer van haar promotor Eddie Hearn. De dag na mijn terugkeer uit New York boden we hen een beurs van 300.000 euro aan, voor een rematch in België. Ze lachten ons uit.”