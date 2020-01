Delfine Persoon moet selectie voor de Spelen afdwingen op kwalificatietoernooi in maart DMM

16 januari 2020

13u01

Bron: Belga 0 Boksen Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) heeft de tien geselecteerde Belgische boks(t)ers bekendgemaakt die voor België zullen deelnemen aan de kwalificatietoernooien voor de Olympische Spelen in Tokio. Delfine Persoon (-60 kg) is de bekendste naam.

De 35-jarige West-Vlaamse is al jarenlang profbokster en kwam daardoor nooit in aanmerking voor deelname aan de Olympische Spelen. De voorbije maanden liet ze echter vaak noteren toch graag een keer haar kans te wagen op de Spelen. De Vlaamse Boksliga kende haar een wildcard toe en zo zal Persoon in maart deelnemen aan een olympisch kwalificatietoernooi in de Copper Box Arena in het Olympisch Park in Londen.

Naast Persoon werden ook vrouwen Sanae Jah (-51 kg) en Oshin Derieuw (-69 kg) en mannen Zakaria Boudhi (-52 kg), Vasile Usturoi (-57 kg), Karim Saboundji (-63 kg), Mohamed Rachem (-69 kg), Lancelot Proton de la Chapelle (-75 kg), Ziad El Mohor (-81 kg) en Victor Schelstraete (-91 kg) geselecteerd.