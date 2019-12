Delfine Persoon krijgt wildcard voor olympisch kwalificatietoernooi Valerie Hardie

10 december 2019

12u21 3 Boksen Bokster Delfine Persoon treedt in maart 2020 aan op het olympisch kwalificatietoernooi in Londen. De 34-jarige West-Vlaamse kreeg van de Vlaamse boksliga een wildcard om aan te treden in de categorie tot 60 kilo. Oshin Derieuw, eveneens profbokser, kreeg er eentje voor de -69 kilo gewichtsklasse.

Delfine Persoon maakt er al een tijdje geen geheim meer van dat ze haar zinnen heeft gezet op Tokio 2020. Om zich te kwalificeren, moet de 34-jarige bokser wel eerst een olympisch ticket uit de brand slepen. Van 13 tot 23 maart 2020 dient zich in de Copper Box Arena in het Olympisch Park in Londen een eerste kans aan: Europa reikt dan zes tickets uit. Lukt dat niet, dan wacht er nog één kans, van 13 tot 24 mei in Parijs. Omdat Delfine Persoon nog een profbokser is, kende de Vlaamse Boksliga haar een wildcard toe voor Londen, net als aan Oshin Derieuw overigens. Zij hoeven dus niet in een schiftingstoernooi uit te komen, wat wel het geval is voor de amateurboksers.

Niets belet Delfine Persoon om als profbokser uit te komen in Tokio. Sinds de Spelen van Tokio in 2016 laat inrichter AIBA toe dat ook profatleten zich inschrijven. Het Internationaal Olympic Comité (IOC) schorste in juni de AIBA wel als organisator, wegens financiële en bestuurlijke onregelmatigheden, maar het IOC laat profsporters al langer toe op de Spelen.

Alleen accepteert de WBC, één van de vier belangrijke boksbonden, niet dat ‘haar’ atleten olympisch boksen. Wie dat toch doet, wordt voor twee jaar geschorst. De drie andere grote boksbonden - WBA, WBO en IBF - laten hun boksers wel toe om zich in een olympisch avontuur te storten. Dat houdt in dat Delfine Persoon twee jaar lang niet op een rematch tegen Katie Taylor hoeft te rekenen met de WBC-titel als inzet - Persoon was vijf lang WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten - maar een herkansing met de WBA, WBO of IBF als inrichter, behoort nog altijd tot de mogelijkheden.

Delfine Persoon en haar trainer Filiep Tampere geloven evenwel niet dat er nog iets in huis komt van een rematch. “Er is daar al veel over gepraat, maar echt iets concreet komt er niet uit de bus. Haar manager houdt alles tegen, hij zal wel weten waarom. Dan moet je niet meer verder hengelen naar een nieuwe kamp. Wij gaan dus sowieso vol voor een deelname aan de Spelen. De kans om te boksen op de Olympische Spelen moet ze nu nemen, anders is het te laat gezien haar leeftijd.”

Hij waarschuwt ook nog dat het voor de politie-inspectrice niet vanzelfsprekend zal zijn om een olympisch ticket te bemachtigen. “Nu al denken dat dit een gemakkelijke klus zal worden, is de waarheid geweld aan doen. Bij de deelnemers aan die toernooien zitten boksers die meer dan tweehonderd kampen gewonnen hebben. Bovendien duren de kampen slechts drie ronden van drie minuten lang. Delfine is een diesel geworden, ze moet het hebben van lange kampen. Vergelijk het als een langeafstandsloper, die plots gaat voor de 200 meter.”