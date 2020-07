Delfine Persoon krijgt haar herkansing tegen Katie Taylor: “Hopen op goede kamp, met deze keer juiste beslissing” VH

09 juli 2020

17u22 30 Boksen Delfine Persoon heeft haar herkansing beet. Op 22 augustus zal ze in het Engelse Brentwood de WBC-wereldtitel trachten te heroveren die ze op 1 juni in New York onverdiend moest afstaan aan Katie Taylor. “Er kan iets rechtgezet worden”, aldus Persoon.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Oef. Dan toch. Heel even leek er nog een kink in de kabel te komen toen coach Filiep Tampere er gisteren in de Ierse pers mee dreigde om het gevecht af te zeggen nadat de promotor van Katie Taylor, Eddie Hearn, zich volgens hem niet aan de afspraken had gehouden. Maar de plooien zijn blijkbaar weer snel gladgestreken. Op 22 augustus zal ze in Brentwood, Essex, terug de handschoen opnemen tegen de Ierse bokser, die haar op 1 juni in New York nog haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten afhandig maakte. Een erg controversiële beslissing want volgens de meeste bokskenners was het Persoon die haar uitdaagster domineerde.

De West-Vlaamse, 35 intussen, stond te popelen om een rematch, maar in het kamp-Taylor ontweken ze Persoon liever - de Ierse had geen zin om haar vier wereldtitels (WBC,IBF, WBO en WBA) terug op het spel te zetten. Taylor negeerde Persoon en bereikte een deal met de Puerto Ricaanse Amanda Serrano. Door het coronavirus werd de titelkamp evenwel uitgesteld en toen er dan nog ruzie ontstond over haar beurs en andere financiële opties waar Serrano de voorkeur aan gaf, werd de kamp afgeblazen. Omdat de marktwaarde van Taylor hoog te houden, keken ze naar andere opties en zo kwam Delfine Persoon weer op de radar.

“Ik ben klaar om na het onrecht van vorig jaar in juni in New York voor de overwinning te gaan”, onderstreept Persoon op haar beurt. “Geen woorden maar afspraak in de ring. Ik ben er klaar voor!”

“Dit is wat iedereen wil zien”

“Wow, wat een gevecht, wat een avond! Ik kan eerlijk gezegd niet geloven dat deze kamp er komt”, zegt wedstrijdpromotor Eddie Hearn bij Sky Sports. “Katie en Delfine verdienen alle krediet dat ze dit opnieuw willen doen. Sinds hun episch gevecht vorig jaar in Madison Square Garden was iedereen erop gebrand om zo’n duel opnieuw te zien, en nu komt het er. Ik ben heel trots deze kamp te kunnen inrichten, vooral op zo’n cruciaal moment voor onze sport. 22 augustus wordt een avond die we niet zullen vergeten.”

Katie Taylor mikte eerst op een krachtmeting met Amanda Serrano. “Maar omdat zij er niet op inging, wilde ik de grootst mogelijke kamp in augustus. Een tweede gevecht tegen Persoon is wat iedereen wil zien”, aldus de Ierse wereldkampioene, die tegen Persoon haar vier titels op het spel zet. “Ik kijk al uit naar een rematch sinds het eerste gevecht en ik ben in de wolken dat het rond is. De eerste keer scheelde het zeker en vast heel weinig. Maar ik vond dat ik de zege verdiende en in de rematch wil ik dat er geen twijfels meer bestaan.”

Het integrale gesprek met Persoon:



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.