Delfine Persoon krijgt haar herkansing: op 22 augustus strijdt ze opnieuw tegen Katie Taylor VH

09 juli 2020

14u45 16 Boksen Delfine Persoon heeft haar herkansing beet. Op 22 augustus zal ze in het Engelse Brentwood de WBC-wereldtitel trachten te heroveren die ze op 1 juni in New York onverdiend moest afstaan aan Katie Taylor. Om 17u zal ze op een persconferentie meer uitleg geven.

Oef. Dan toch. Heel even leek er nog een kink in de kabel te komen toen coach Filiep Tampere er gisteren in de Ierse pers mee dreigde om het gevecht af te zeggen nadat de promotor van Katie Taylor, Eddie Hearn, zich volgens hem niet aan de afspraken had gehouden. Maar de plooien zijn blijkbaar weer snel gladgestreken en later vandaag zal Delfine Persoon het nieuws officieel maken. Op 22 augustus zal ze in Brentwood, Essex, terug de handschoen opnemen tegen de Ierse bokser, die haar op 1 juni in New York nog haar WBC-wereldtitel bij de lichtgewichten afhandig maakte. Een erg controversiële beslissing want volgens de meeste bokskenners was het Persoon die haar uitdaagster domineerde.

De West-Vlaamse, 35 intussen, stond te popelen om een rematch, maar in het kamp-Taylor ontweken ze Persoon liever - de Ierse had geen zin om haar vier wereldtitels (WBC,IBF, WBO en WBA) terug op het spel te zetten. Taylor negeerde Persoon en bereikte een deal met de Puerto Ricaanse Amanda Serrano. Door het coronavirus werd de titelkamp evenwel uitgesteld en toen er dan nog ruzie ontstond over haar beurs en andere financiële opties waar Serrano de voorkeur aan gaf, werd de kamp afgeblazen. Omdat de marktwaarde van Taylor hoog te houden, keken ze naar andere opties en zo kwam Delfine Persoon weer op de radar.

Om 17u geven Delfine Persoon en haar trainer Filiep Tampere straks meer uitleg op een persconferentie in Gits. “De bokscarrière van Delfine kan terug een flinke boost krijgen,” melden ze. “In augustus staat er een bokskamp van wereldklasse op het programma, waarbij ze bij winst geschiedenis kan schrijven in de bokswereld.”