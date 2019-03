Delfine Persoon klaar voor tiende WK-kamp komend weekend: “Alles hangt af van die ene dag” DMM

05 maart 2019

12u26

Bron: Belga 0 Meer Sport Delfine Persoon vecht zaterdag om haar WBC-titel te verdedigen tegen de Amerikaanse Melissa St. Vil. De twee keken elkaar voor de eerste keer in de ogen tijdens de voorstelling van het boksgala dat plaatsvindt in Kortrijk Xpo.

Komende zaterdag geeft het West-Vlaamse lichtgewicht de Amerikaanse Melissa St. Vil partij en gaat ze op zoek naar haar tiende WBC-titel. Een belangrijke match want daarna wacht de Ierse bokster Katie Taylor, wereldkampioene bij WBA en IBF. Maar daarvoor moet ze dus voorbij “Killer Mel”. Beiden bleven schaars in commentaar en lieten niet te veel in hun kaarten kijken.

“Ik kijk uit naar de kamp van zaterdag. Ik hou vooralsnog geen rekening met een kamp tegen Taylor maar het is wel zo dat zaterdag ontzettend belangrijk is. Anders zijn alle kampen die deze voorafgingen een maat voor niets geweest. Dit is geen spel, zoals voetbal waar een verlies de week erop kan rechtgezet worden. Alles hangt af van die ene dag, dat ene moment”, aldus Persoon, die vertelt dat ze een rustige opbouw kende. “We hebben al een aantal kampen bekeken maar ik ga mij niet aanpassen. Ik zal mijn stijl hanteren, het is aan haar om oplossingen te zoeken.”

St. Vil relativeerde haar match. “Ik heb al belangrijke matchen gehad. Zaterdag is een kamp als een andere maar uiteraard wil ik winnen. Ik ben alleszins heel enthousiast, ook door de ontvangst hier.” Ook voor haar wacht in een volgende partij Katie Taylor. De volgende ontmoeting tussen de kemphanen is de weging, komende vrijdag.

Schepen van Sport Arne Vandendriessche is blij dat hij beide boksters mocht ontvangen. “Het is al dertig jaar geleden dat er nog eens een boksgala van die omvang plaatsvond in Kortrijk. Hopelijk kunnen we hier een jaarlijks evenement van maken”, zei hij.

Zaterdag staan er verschillende boksmatchen op het programma en wordt er opgebouwd naar de hoofdkamp om de WBC-titel. Eén van de meest opvallende opwarmertjes die avond zal een kamp zijn waarbij Freddy De Kerpel nog eens het beste van zichzelf wil geven. Tegen wie hij het opneemt, blijft voorlopig nog een groot geheim.