Delfine Persoon is voor de achtste keer wereldkampioene en ruimt laatste hindernis richting haar droomkamp uit de weg Bieke Cornillie

09 juni 2018

23u34 153 Meer Sport Delfine Persoon is vanavond voor de achtste keer wereldkampioene boksen geworden. Ze versloeg in het West-Vlaamse Eernegem de Argentijnse Natalia del Valle Aguirre, die er tien ronden lang een spelletje van maakte.

Laatste slagen tussen @DelfinePersoon en Natalia Aguirre Del Valle @FocusWTV pic.twitter.com/bJcGOCOtqI Jeroen Sap(@ JeroenSap) link

“Ik ga winnen. Zeker weten.” Wat grootspraak bij de officiële weging is boksers niet vreemd, maar tegen een zevenvoudig wereldkampioene moet je beter weten. Het was een verrassing geweest, dat wel, maar Natalia del Valle Aguirre (28) kon het niet waarmaken tegen Delfine Persoon (33). De West-Vlaamse kroonde zich vanavond voor de achtste keer wereldkampioene bij de WBC, de grootste boksbond, in de lichtgewichten.

Van echt boksen kwam weinig in huis, maar dat Aguirre lef heeft, liet ze ook in de ring meer dan eens blijken. Wanneer Persoon haar in de eerste ronde al na enkele seconden in de touwen dwong, knipoogde ze uitdagend. Er volgde weliswaar nog een stevige linkse van haar kant, maar daar kon Persoon wel tegen. En ook in de tweede ronde maakte ze er een spelletje van. Aan dekking deed ze niet mee, aan uithalen evenmin, maar gekke gezichten trekken des te meer. Het is ook een tactiek.

De derde en vierde ronde brachten weinig nieuws: de Argentijnse ontving een regen van slagen, mikte er heel sporadisch zelf eens eentje tussen en haalde ondertussen verder het bloed van onder Persoons nagels met uitdagende blikken. 40-36 in het voordeel van Persoon luidde de tussenstand van de jury.

Taai is Aguirre wel. Want ook in ronde vijf en zes plooide ze niét. En dat vergde veel concentratie van Persoon. Eén keer te veel afgeleid door Aguirres gekke kuren kon immers fataal zijn. Haar non-boksspel leverde in ronde zeven een vermaning op voor onsportief boksen.

De tussenstand na acht rond: 80-71, 80-70, 80-71. De glans verdween stilaan uit de Argentijnse ogen als ronde negen werd afgeklopt. Afwerken, dat is het enige wat Persoon nog te doen stond om dit tafereel tot een goed einde te brengen. 100-90, 100-89, 100-88 oordeelde de jury met een uitstekend rapport. Ze verdedigt zo met succes voor de zevende keer haar wereldtitel boksen bij de lichtgewichten en blijft zo de absolute nummer één het vrouwenboksen. Persoon heeft nu 41 zeges achter haar naam, waarvan ze er 16 behaalde door knock-out. De West-Vlaamse verloor slechts éénmaal, wel na knock-out.

Ze doet het! Voor de achtste keer WBC-wereldkampioene! @DelfinePersoon @FocusWTV pic.twitter.com/YyXOhOOYok Jeroen Sap(@ JeroenSap) link

Met de winst tegen Aguirre ruimt Persoon de laatste hindernis richting haar absolute droomkamp uit de weg: nu wacht de Ierse Katie Taylor, wereldkampioene bij WBA en IBF. Althans, dat hoopt Persoon. Taylor moet daarvoor enkel nog haar promotor Eddie Hearn mee op de kar krijgen.

"Het was frustrerend boksen", sprak Persoon. "Verleidelijk om me niet te laten meeslepen in haar spel. Héél even deed ik het, maar Filiep (Tampere, haar coach, red.) verwittigde me snel genoeg. Ze lachte voortdurend, maar ik weet ondertussen al dat dat op zwakte en verlies wijst, niét op sterkte. Toen wist ik al hoe laat het was: ik moest me gewoon blijven concentreren en doorgaan. Jammer dat het zo is moeten lopen. Ook voor het publiek. Stel je voor dat ik mijn titels op die manier was verloren! Maar goed, 't is binnen en dat is het belangrijkste.”