Delfine Persoon in eerste ronde onderuit op olympisch kwalificatietoernooi in Londen Valerie Hardie

14 maart 2020

13u42 16 Boksen Het olympisch kwalificatietoernooi boksen in Londen is geen succes geworden voor Delfine Persoon. Onze 35-jarige landgenote ging in haar eerste ronde na drie ronden van drie minuten onderuit tegen de Griekse Nikoleta Pita. Halverwege mei krijgt Persoon een nieuwe kans op het kwalificatietoernooi voor lichtgewichten van Parijs.

Drie rondes van drie minuten, dat kan Delfine Persoon wel aan, zei ze donderdag toen ze de Eurostar naar Londen nam. Haar trainer Filiep Tampere was niet zo overtuigd - hij vond dat ze zich beter zou sparen voor het olympisch kwalificatietoernooi in Parijs. De reden voor die onenigheid lag in de nekhernia, die Persoon weken hinderde. De politie-inspectrice had minder kracht in haar linkerarm en dat was er vandaag ook aan te zien.

In haar eerste kamp tegen Nikoleta Pita, piepjong nog (22), raakte Persoon niet snel op dreef en uithalen met links, dat lukte evenmin. De West-Vlaamse moest vooral incasseren. Dat de eerste ronde voor de Griekse was, dat leed niet veel twijfel. De tweede, die was een stuk evenwichtiger, toch scoorde Pita bij vier van de vijf juryleden de meeste punten. In de derde ronde was het Persoon die het meest initiatief toonde en Pita raakte maar dat volstond niet om de jury te overtuigen - Pita won door een ‘split decision’. Aan de reactie van Persoon te oordelen, was ze het daar niet mee eens.

Een streep door de rekening maar de olympische droom is nog niet gedaan. Al zijn de kansen nu wel wat kleiner. In Parijs zijn er straks tussen 13 en 24 mei misschien minder sterke tegenstandsters, maar ook minder tickets te rapen. Het wordt een dubbeltje op z’n kant voor Persoon, die nu wel tijd heeft om helemaal te herstellen en op haar best te zijn in Parijs - dat was in Londen niet het geval.