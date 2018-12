Delfine Persoon: ‘Ik kon nog vijf ronden doorgaan’ WBC-wereldkampioene domineert titelgevecht tegen Keniaanse Waguthii Valerie Hardie

09 december 2018

01u20 0 Meer Sport Delfine Persoon is en blijft, zeker nog tot maart 2019, de wereldkampioene bij de lichtgewichten. Vanavond verdedigde ze voor de achtste keer met succes haar WBC-titel.

Net voor de tiende ronde gedaan was, besloot de scheidsrechter dat het genoeg was. Delfine Persoon had de Keniaanse Judy Waguthii al alle hoeken van de ring laten zien. Zo won de 33-jarige West-Vlaamse met technisch knockout. Een terechte beslissing, zo oordeelde haar trainer Filiep Tampere: “De scheids deed de job van de cornerman. Hij had al sneller de handdoek moeten gooien. Het was toch al verloren toen voor de Keniaanse.” Persoon knikte: “Ik heb die toch een paar keer zuiver op de kin geraakt. Ik zag haar ogen ook wegdraaien maar toch bleef ze recht staan. Ze kon goed incasseren. Ik weet niet of ik dat had gekund. Het is goed dat ze een ko kreeg. Nu mag ze drie maanden niet boksen, anders mocht na over vier weken weer in de ring stappen. Voor haar eigen gezondheid was dit de beste beslissing.”

Persoon was in de sporthal De Ark in Ardooie op haar hoede voor de 33-jarige Waguthii. “Klopt, omdat ik wist dat ze een counterbokser is. En ze weegt drie-vier kilo meer, dat is toch een groot verschil dus ik wilde er niet meteen invliegen. Dat is frustrerend maar ik moest toch even aftasten. Ik voelde dan dat het toch te doen was. Te laat in gang geschoten, hé (lacht). Filiep waarschuwde me om haar niet proberen af te maken, want net dan is ze gevaarlijk. Ik wilde niet in één seconde alles kwijt zijn, maar ik had fysiek uiteindelijk nog meer dan genoeg in mijn tank. Ik kon zo nog vijf rondes doorgaan.”

Nu Persoon haar titel weer verlengde - ze domineert nu al sinds april 2014 de klasse van de lichtgewichten bij de WBC - lijkt Katie Taylor, die de wereldtitels bij de IBF en WBO in handen heeft, haar niet meer te kunnen ontlopen. “Die kamp komt eraan, hé. Als het moet in Las Vegas, als het mogelijk is hier in België. We gaan op zijn minst toch een poging ondernemen want in de VS zal Taylor beschermd zijn. Dan moet ik al met ko winnen of drie klassen sterker zijn.”

Lang kan Delfine Persoon weer niet genieten van haar triomf. Vandaag is ze alweer van corvee bij het opruimen van de sporthal en morgen wordt ze op het werk bij de federale politie verwacht om evaluaties op te maken.