Delfine Persoon: “Eerst even nadenken voor ik beslis over toekomst” 34-jarige bokser vliegt vanavond terug naar België Valerie Hardie

02 juni 2019

18u55 4 Meer Sport Delfine Persoon was zaterdag ontroostbaar na de onverdiende nederlaag tegen Katie Taylor in het gevecht voor de WBC-, WBO-, WBA- en IBF-wereldtitels in New York. Toch wil de 34-jarige bokser nu nog geen beslissing nemen over haar toekomst: “Eerst wil ik de kamp zelf bekijken - ronde per ronde.”

Het kwam hard binnen voor Delfine Persoon, het resultaat van de jury. Eén koos onbeslist, twee anderen kenden de zege aan Katie Taylor toe. Op voorhand had de West-Vlaamse aangegeven dat een nederlaag haar afscheid zou kunnen zijn - àls ze op haar waarde werd geklopt. Of de politie-agente het nu voor bekeken houdt of niet, daar wil ze eerst nog even over nadenken. “Ik wil eerst de kamp zelf bekijken, ronde per ronde,” zei Persoon zonet. “Dan pas neem ik een beslissing over mijn toekomst.”

Zaterdag, in volle ontgoocheling, zei Persoon nog: “Het is gedaan voor mij.” Die woorden trekt ze niet in, alleen nuanceert ze. “Ik bedoelde vooral financieel. Ik moet weer herbeginnen, weer opbouwen. Boksen is mijn passie en ik heb wel zin om door te gaan maar ik moet alles in rekening brengen. Ik moet nog werken ook...” Vanavond om 18u30 stapt Persoon in JFK op het vliegtuig richting Zaventem, donderdag herbegint ze aan haar shift bij de politie.