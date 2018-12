Delfine Persoon aast op droomkamp en doet Katie Taylor bod van 100.000 dollar VH

21 december 2018

07u10 0 Meer Sport Delfine Persoon, al meer dan vier jaar WBC-wereldkampioene bij de lichtgewichten, is het wachten beu. De 33-jarige bokser aast al lang op een gevecht tegen Katie Taylor, de wereldkampioene bij de WBA en IBF. De Ierse wil de gordels van alle bonden bemachtigen, maar ze lijkt Persoon te ontlopen.

Dat is althans de perceptie die leeft bij de entourage van de West-Vlaamse, die nu een bod van 100.000 dollar, zo’n 87.000 euro, uitbracht om in juni 2019 de kamp naar België te halen. “Ik hoorde dat ze bij Taylor plannen aan het maken zijn om in maart te vechten tegen WBO-kampioene Rose Volante, dan in juni tegen Cindy Serrano en vervolgens tegen Cecilia Brækhus”, vertelt trainer Filiep Tampere. “Zo gaat het er nooit van komen.”

Aan de andere kant van het Kanaal laten ze uitschijnen dat het net Persoon is die Taylor vermijdt. Haar manager Brian Peters beweerde dat er een voorstel van 130.000 euro kwam. “Maar voor zo’n bedrag komt Katie niet eens uit haar bed”, reageerde Peters. En Taylor zelf claimt dat ze wél wil vechten, maar dat haar uitdaagsters bang zijn om de handschoen op te nemen.

“Net om dat soort indianenverhalen de wereld uit te helpen, deden wij een bod”, aldus Tampere nog. “Delfine vraagt niet liever dan tegen Taylor te boksen. Om het geld is het haar niet te doen. Wij willen Taylor nu uit haar kot lokken. Zij beweren dat wij haar ontwijken en hen niet antwoorden: dat klopt niet. Ik heb de indruk dat Taylor er niet gerust in is. Als ze zou verliezen, is het natuurlijk gedaan met Taylor. En Delfine is geen cadeau hoor. Met haar heb je nooit gedaan.”