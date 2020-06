Definitief deze keer? MMA-vechter Conor McGregor kondigt z’n afscheid aan Redactie

07 juni 2020

08u21 6 MMA De Ierse kooivechter en wereldwijde superster Conor McGregor heeft z’n fans met verstomming geslagen. De Ier (31) kondigde zondag op Twitter aan dat hij z’n carrière stopzet. Het is al de derde keer dat McGregor afscheid neemt van de sport.

Hey guys I’ve decided to retire from fighting.

Thank you all for the amazing memories! What a ride it’s been!

Here is a picture of myself and my mother in Las Vegas post one of my World title wins!

Pick the home of your dreams Mags I love you!

Whatever you desire it’s yours ❤️ pic.twitter.com/Dh4ijsZacZ Conor McGregor(@ TheNotoriousMMA) link

“Bedankt allemaal voor de prachtige herinneringen. Wat een tocht is het geweest!”, schreef McGregor op Twitter. “Hier is nog een foto van mij en mijn moeder, vlak na een van m'n wereldtitels.” Hij schreef er nog bij dat hij nu voor z'n moeder haar droomhuis wil kopen.

Het is al de derde keer dat McGregor afscheid neemt van de sport. Maar een afscheid geldt voor de Ier niet altijd als een vaarwel. Want hij maakte al twee comebacks. In april 2016 en in maart 2019 keerde McGregor de sport de rug toe, maar telkens kwam hij terug. Begin dit jaar deed hij dat voor de laatste keer en maakte hij bij z’n rentree (in de MMA-organisatie UFC, Ultimate Fighting Championship) in 41 seconden komaf met de Amerikaan Donald ‘Cowboy’ Cerrone. De beelden waarop hij na de kamp de grootmoeder van Cerrone een knuffel gaf, gingen de wereld rond.

‘The Notorious One’ zou normaal later dit jaar nog vechten tegen de Braziliaan Anderson Silva. Ook een eventuele herkansing tegen z'n aartsrivaal Khabib Nurmagomedov stond nog op de planning. Maar die veegt McGregor nu allemaal van tafel.

McGregor zorgde in 2016 voor een primeur door als eerste de wereldtitel in twee verschillende gewichtsklassen in bezit te hebben (vedergewicht en lichtgewicht).

The Money Fight

De meest spraakmakende bokskamp van de laatste jaren vond plaats tussen McGregor en bokskampioen Floyd Mayweather. In augustus 2017 namen beide heren het tegen mekaar op in een fel gemediatiseerde kamp. Mayweather won ‘the money fight’ na een technische knock-out - hij kreeg daarvoor 248 miljoen euro. McGregor streek 77 miljoen euro op.

“Ik deed het toen echt goed”, aldus McGregor. “Ik weet dat Floyd nog niet op zijn definitief bokspensioen is en er zijn nog altijd gesprekken. Ooit komt het er wel van”, luidde het na de kamp bij McGregor. “Ik ben er zeker van dat ik zou winnen als er een rematch komt.” Maar die komt er, als het van McGregor afhangt, niet meer.

