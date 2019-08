Deense golfer Thorbjorn Olesen beschuldigd van aanranding tijdens vlucht AB

01 augustus 2019

23u01

Bron: Belga 0 Golf De Deense topgolfer Thorbjorn Olesen werd maandag gearresteerd op verdenking van aanranding van een vrouwelijke passagier tijdens een vlucht naar Londen. Dat melden verschillende Britse media.

Volgens The Sun zou de 29-jarige Olesen een ingeslapen vrouw aangerand hebben, waarna hij geurineerd zou hebben in het gangpad. Hij zou ook niet geluisterd hebben naar het personeel op het vliegtuig van British Airways, dat maandag landde op Heathrow en afkomstig was van het Amerikaanse Memphis, waar Olesen afgelopen weekend deelnam aan het St Jude Invitational. “Hij is gearresteerd, en nadien vrijgelaten”, verklaarde een woordvoerder van de Londense politie. Het onderzoek loopt nog. Olesen heeft vijf zeges op de European Tour op zijn palmares. Vorig jaar maakte hij zijn debuut in de Ryder Cup.