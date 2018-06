Deen Olesen pakt eindzege op Italian Open golf, Pieters wordt 14e MH

03 juni 2018

18u06

Thomas Pieters is na een slotronde van 68 slagen veertiende geworden op het Italian Open golftoernooi, dat plaatsvond op de Garda golfbaan in het Italiaanse Manerba del Garda. Thomas Detry werd na een laatste ronde van 69 slagen 36e.

Pieters nam in zijn ultieme ronde een dramatische start met een dubbele bogey en een bogey op de holes twee en vier. Meteen zakte hij naar de 43e plaats. De 26-jarige Antwerpenaar sloeg echter terug. Met een eagle op de zevende hole en vier birdies bracht hij nog een scorekaart binnen van 68 slagen. "Ik moest sowieso al een perfecte kaart afleveren om nog kans te maken op een ereplaats," liet Pieters na afloop weten. "Op de tweede hole liep het fout, maar voor de rest lukte ik nog een knappe remonte. Vorige week op het PGA Championship was het echt niet goed. De voorbije vier dagen liep het een pak beter."

Detry (36e): "Er zat meer in"

Thomas Detry startte zijn ronde met een birdie en een bogey. Na vier birdies klom de 25-jarige Brusselaar in de top-25, maar na twee bogeys op de laatste twee holes eindigde hij uiteindelijk op een gedeelde 36e plaats. "Er zat meer in", verklaarde Detry achteraf. "Op de holes dertien, veertien en vijftien lukte ik drie bridies op een rij. Op de zeventiende hole liet ik het enigszins afweten, waarna ik op de laatste hole nog een korte parputt miste. Maandag heb ik afgezegd voor de US Open kwalificaties, kwestie van even op adem te komen. Mijn volgende toernooi wordt BMW International Open."

De 28-jarige Olesen, die zich de beste toonde, golfde een slotronde bij elkaar van 64 slagen zeven onder par. Hij hield hiermee de thuisfavoriet Francesco Molinari met één slag achter zich. Voor Olesen, is het ondertussen zijn vijfde European Tour-overwinning. Twee jaar terug won hij Turkish Airlines Open. De zege was goed voor 1.166.660 dollar (999.800 euro).