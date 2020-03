Deel drie van de saga: Wilder en Fury bekampen elkaar in juli voor een derde keer AV

01 maart 2020

Er komt een derde kamp tussen Deontay Wilder en Tyson Fury. De Amerikaan en de Brit zullen elkaar in juli voor de derde keer in twee jaar bekampen. Het nieuws komt er nadat Wilder officieel zijn rematch-clausule in werking heeft gesteld.

Fury’s promotor in de Verenigde Staten, Bob Arum, bevestigde dat Fury en Wilder elkaar weer zullen ontmoeten in juli. “Wilder en zijn vertegenwoordigers hebben ons gisteravond formeel laten weten dat ze de rematch hebben geaccepteerd en dat die zal doorgaan.”

Wilder had, na de verloren kamp van vorige week, 30 dagen om een rematch in te roepen. De Amerikaan heeft die clausule in de verbintenis nu ook geactiveerd. Wilder zal deze zomer dus terug in de ring staan met Fury. Voor de derde keer al in twee jaar.

Het eerste gevecht tussen het paar vond plaats op 1 december 2018, in het Staples Center in Los Angeles. De match was toen razendspannend en kende uiteindelijk geen winnaar. Wilder sloeg Fury twee keer tegen de grond, maar de Engelsman gaf niet op en kwam beide keren weer rechtop. Daarvoor was het vooral Fury die de overhand had. Mede daardoor besloten de scheidsrechters toen om er een gelijkspel van te maken.

Enkele dagen geleden, op 20 februari, werkten de twee hun rematch af. In de MGM Grand Garden Arena klopte Fury Wilder met een technische knock-out. De Brit werd zo de nieuwe WBC-wereldkampioen bij de zwaargewichten. In de zevende ronde dwong Fury zijn tegenstander in de hoek en haalde even alles in de kast. Daarop zette scheidsrechter Kenny Bayless op aangeven van Wilders coach het gevecht stop.

Nu komt het dus tot een derde gevecht en een kans voor Wilder om de stand weer gelijk te zetten. Een exacte datum voor de kamp is nog niet bekend. Het is wel zeker dat de twee tegen elkaar zullen vechten vóór 24 juli, wanneer de Olympische Spelen beginnen.