De volgende stap in de carrièreswitch: Wiggins roeit eerste (indoor)wedstrijd

08u27 0 Instagram Bradley Wiggins aan het trainen voor het roeien. Meer Sport Historisch moment vandaag voor Bradley Wiggins. De 37-jarige ex-Tourwinnaar en vijfvoudig olympisch kampioen begint aan zijn nieuwe sportieve carrière. Onder massale belangstelling roeit 'Wiggo' zijn eerste officiële wedstrijd.

Indoor, weliswaar. (Nog) niet op het water. Hij neemt deel aan de 2.000 meter-race op de 'open' Britse indoorkampioenschappen. En nog wel op vertrouwd terrein: het Lee Valley VeloPark in Londen, de olympische wielerpiste waar hij op 7 juni 2015 zijn werelduurrecord vestigde. 'Wiggo' wordt getraind door de bekende roeicoach Eddie Fletcher en James Cracknell, meervoudig wereld- en olympisch kampioen in de twee- en vier-zonder-stuurman. Deskundigen die hij woensdag, na zijn laatste oefensessie, nog hulde bracht op Instagram. "Het waren negen geweldige leermaanden om deze fantastische sport onder de knie te krijgen."

Wiggins bekeerde zich na zijn afscheid aan de wielersport naar eigen zeggen tot het roeien "om fit te blijven en zijn fysieke conditie op peil te houden". Maar de hobby nam gaandeweg professionele proporties aan. "Omdat mijn testwaarden echt wel goed waren. Ik trainde al gauw zeven dagen per week." In die negen maanden onderging hij een indrukwekkende metamorfose. De 'British Rowing Indoor Championships' staan open voor zowel profroeiers als recreatieve beoefenaars van 11 tot 88 jaar. De 2.000 meter lokt 137 deelnemers. Vorig jaar won ene Adam Neil in 5 minuten en 46 seconden. De man had er net een inactiviteit van liefst zeven jaar opzitten wegens een aanslepende rugblessure. Wiggins droomt ervan om in 2020 als roeier naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan.

