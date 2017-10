De volgende kamp van Conor McGregor krijgt stilaan vorm en het wordt weer speciaal Hans Op de Beeck

Volgens 'The Irish Sun' zal Conor McGregor straks een eenmalig uitstapje maken naar het WWE (World Wrestling Entertainment), waar hij voor opnieuw bijzonder veel geld zal uitkomen tegen een van de sterren uit die competitie.

De wereldkampioen bij de lichtgewichten in het UFC is nog steeds aan het bekomen van zijn verloren 'Money Fight' tegen Mayweather, al zou hij alweer een commercieel erg interessante kamp voor ogen hebben. Als hevige fan van het WWE, 's werelds grootste worstelorganisatie, zou hij het opnemen tegen een van hun sterren, mogelijk in april's WrestleMania. McGregor verafgoodde in zijn jeugd WWE-iconen als Rick Flair en The Rock. Net zoals de Ier toppers in trash talk en zelfpromotie. Zijn befaamde loopje waarmee hij de octagon steevast betreedt als vechter, heeft hij trouwens gekopieerd van WWE-promotor Vince McMahon, de vader van Shane die het voorbije weekend uitpakte met een doodssmak.

photo_news

Het WWE zou McGregor al eerder gevraagd hebben, maar toen zat de timing nooit juist. "Nu lijkt het er wel van te komen", aldus iemand uit McGregor's entourage. "Met de UFC moeten er nog enkele afspraken gemaakt worden voor hij weer aan de slag kan. Deze kamp gaat om veel geld - ik zie er Conor dus wel op ingaan." Stephanie McMahon, de voornaamste merkmanager van het WWE, vrijt McGregor alvast graag op. "Hij zou perfect zijn voor WWE. Hij heeft de persoonlijkheid, de atletische capaciteiten, de uitstraling. Hij zegt zijn gedacht en komt eerlijk en authentiek over."

twitter Ronda Rousey aan de zijde van 'The Rock' in WrestleMania in 2015.

Ook McGregor liet zich in de aanloop naar de 'Money Fight' al uit over een mogelijk optreden in WWE. "Zeg nooit nooit. Ik zou het super vinden om er eens te laten zien wat ik kan. Ik heb al enkele aanbiedingen naast me neergelegd, maar er zijn ook nog onderhandelingen gaande." Al schold hij de sterren in het WWE ook al eens uit voor "ziekelijke watjes" - wat hem dan weer op aangebrande opmerkingen kwam te staan uit WWE-hoek. McGregor zou niet de eerste UFC-ster in WWE worden. In 2015 maakte UFC-ster Ronda Rousey, toenmalig wereldkampioene bij de bantams, haar opwachting naast The Rock in WrestleMania 31.

Photo News