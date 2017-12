De UFC-vechter die ware cultfiguur is geworden: "Het lijkt wel of je nu vooral goed moet kunnen 'trashtalken' en zaken doen. Ik... ik knok" Hans Op de Beeck

12u29

Bron: The Daily Telegraph 0 Getty Images Meer Sport Damien Brown verloor zijn laatste gevecht. En het gevecht ervoor. Maar geen UFC-fan die de ex-soldaat niet wil zien kampen. De 32-jarige Australiër is uitgegroeid tot een cultfiguur in de octagon en hij weet waarom. "Omdat ik nog een pure vechter ben. Het merendeel van de kooivechters lijkt tegenwoordig wel veranderd in trashtalkers en zakenmannen."

De beelden van zijn laatste kamp (zie video's hierboven -en onder) tegen Frank Camacho in Sydney spreken voor zich. Net zoals hij twee van zijn laatste drie gevechten verloor na een zogenaamde split decision, waarbij twee van de drie juryleden kiezen voor de ene en een derde voor de andere vechter als winnaar van de partij. In Sydney ging Brown, die er naast zijn carrière in MMA ook een job als gevangenisbewaker op nahoudt, samen met Camacho ook met een bonus lopen van 50.000 Amerikaanse dollar (42.300 euro) omdat het gevecht verkozen werd tot de Fight of the Night van het event. Waarna hij 48 uur later aan zijn shift begon in de gevangenis van Brisbane.

'Liggen en bidden'

Als Brown vecht, wordt er geknokt. Oog om oog en tand om tand. "Is dat niet de basis van UFC?", vraagt Brown zich af. "Want tegenwoordig zie ik nog maar weinig echte vechters in deze organisatie. Het lijken wel allemaal zakenmannen geworden. Voor een gevecht hoor je ze trashtalken. Of op een andere wijze drama creëren. Maar eens in de octagon, is het snel 'lay and pray' ('liggen en bidden'). Of ze sparren wat met elkaar tot het einde van de kamp. Het lijkt wel of ze gewoon uit zijn op ronkende krantentitels en drama. Tot er echt gevochten moet worden, dan stoppen ze met knokken. Ik... ik knok."

Getty Images Damien Brown.

Zoals vorige maand tegen Camacho, een van de strafste gevechten van het jaar. Zeker als je weet dat Camacho tijdens de weging zwaar de mist inging. Hij woog zomaar eventjes 1,8 kilogram te veel. "Ik had de keuze om niet te vechten en toch uitbetaald te worden", aldus Brown. "Maar dan zou ik niet voor de winbonus kunnen gaan zijn, noch de kans gehad hebben tot Fight of the Night verkozen te worden. Bovendien ben ik een vechter. Ik wil die octagon in."

Uitkijken naar februari

Brown kan zich alvast snel op een nieuwe knokpartij verheugen. In februari is hij geboekt voor UFC 221 en heet zijn opponent Dong Hyun Kim, een Zuid-Koreaan die zijn laatste twee kampen won en ook al tegen onze landgenoot Tarec Saffiedine vocht. In zijn allereerste UFC-kamp ooit won Saffiedine. "Deze keer word ik liever verkozen tot Performance of the Night", lacht Brown. "Die bonus voor Fight of the Night doet toch vooral veel fysieke pijn. Ik heb Kim al bezig gezien en hij heeft een goeie swing. Maar niet de kracht of de verdediging van Camacho. Zij die voor Pay-Per-View gaan, geef ik vast en zeker waar voor hun geld."