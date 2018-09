De toon is gezet: doldwaze McGregor viert MMA-terugkeer met zware taal: "Ik ga jou vernietigen, vuile rat" XC/GVS

21 september 2018

00u42 0 Meer Sport Vanavond stond de langverwachte persconferentie van Conor McGregor en Khabib Nurmagomedov op het programma. Beide MMA'ers staan op 6 oktober in het octagon, maar deinsden er niet voor terug om elkaar nu al enkele imaginaire meppen te verkopen. Vooral de Ier stond hevig: "Ik ga jou vernietigen, vuile rat."

De hele MMA-wereld kijkt reikhalzend uit naar 6 oktober: de dag waarop Conor McGregor eindelijk nog eens zijn opwachting maakt in het octagon. Zijn tegenstander is de ongeslagen en erg populaire kampioen uit Dagestan: Khabib Nurmagomedov, de man die tijdens de lange afwezigheid van ‘The Notorious’ zich opwierp als de nieuwe kampioen bij de lichtgewichten.

Vanavond de persconferentie dus, en McGregor was meteen op dreef. "Waarom deze comeback in de MMA? Ik kwam terug om deze lafaard, die zich altijd groots voelt in een groep, een lesje te leren. Ik wil deze rat dood. Ik wil oorlog. Met mijn heel team heb ik me voorbereid op deze strijd. Op sociale media zag je slechts kleine stukjes van onze voorbereiding. We trainden enorm, braken vingers. Dat was het harde werk."

"Maar jij bent een amateur. Met jouw riem die niets waard is. Op 6 oktober zal ik jou helemaal vernietigen. Langer dan één ronde zal het duel niet duren, maar ik ben klaar om er vijf rondes van te maken. Ik ga jouw helemaal domineren en je met je hoofd tegen het canvas meppen."

Whiskey

Zoals verwacht stevige taal, waarna hij ostentatief van zijn whiskey dronk. McGregor heeft onlangs zijn eigen whiskey gelanceerd en maakte van het moment gebruik om zijn nieuwe investering te promoten. “Kijk naar deze geweldige fles. Ierse whiskey. Dit gaat alles domineren. Ik kom hier om een whiskeyzaak over te nemen. Kijk naar wat dit teweegbrengt."

McGregor had eerder dit jaar nog een ijzeren steekwagen richting een bus gegooid. Niet zomaar een bus. De bus waarin Nurmagomedov zat. De Ier werd na het incident opgepakt en bracht een nacht in de cel door. Na het betalen van een borgsom van 40.000 euro kwam hij vrij. McGregor kwam op de persconferentie terug op het voorval. “Had je van die bus gestapt, dan had je dood geweest. En dan zat ik nu in de cel.”

Vuur aan de lont

Nurmagomedov bleef er echter koeltjes bij. "Ik trek het me allemaal niet aan wat hij zegt. We zien wel op 6 oktober. Dan is het echte duel. Ik ben relax, en ik ben er zeker van dat hij na ons duel terug zal keren naar de bokssport. Weet je, ik ga dit gevecht aan voor de eer, maar hij doet het puur voor geld."

Enkele uren voor de persconferentie stak Nurmagomedov al het vuur aan de lont. Op zijn sociale media postte hij een video waar zijn toekomstige tegenstrever de geluiden van een kip nabootste. Kwestie om het persmoment nog wat meer te kruiden, wat dan ook lukte...

Terug naar Dublin

De aankomst van de bekende MMA-vechter Conor McGregor in de Verenigde Staten verliep trouwens niet vlekkeloos. Volgens Amerikaanse media werd het vliegtuig met de Ier na de landing meteen omsingeld door politiewagens met gillende sirenes. De passagiers van het toestel moesten even later hun telefoon uitzetten terwijl alle bagage doorzocht werd. Uiteindelijk werden twee reisgenoten van McGregor op het eerste vliegtuig terug naar Dublin gezet. De politie wil nog niet zeggen wat het duo misdaan heeft.

