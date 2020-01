De Ryder Cup achterna: nieuwe triatlonwedstrijd zet beste atleten tegenover elkaar voor een prijzenpot van 2 miljoen dollar DMM

21 januari 2020

18u26 0 Triatlon Een mogelijke aardverschuiving in de triatlonsport: de Collins Cup gaat dit jaar voor het eerst door op 30 mei in Samorin. Denk aan een competitie in het format van de Ryder Cup. Én aan een prijzenpot van 2 miljoen dollar.

Zowat elke triatlonprof met wat naam en faam op de (middel)lange afstand liet zich vandaag opmerken op zijn of haar sociale mediakanalen. Allemaal kwamen ze naar buiten als lid van de PTO, de Professional Triathletes Organisation. De organisatie door en voor triatleten bestaat sinds 2014, maar sprong tot voor kort niet echt in het oog. Vorig jaar werd nog geprobeerd om het Ironman-circuit bij het Chinese Wanda weg te kopen, maar zonder succes.

Vanaf dit jaar schakelen ze bij de PTO een versnelling hoger met de gloednieuwe Collins Cup en een heuse PTO-ranking. De mosterd voor die vernieuwingen werd gehaald bij andere sporttakken zoals de tennis- en de golfsport. De Collins Cup moet een triatlonwedstrijd naar analogie met de Ryder Cup worden. De PTO-ranking zelf is dan weer een ATP of WTA-achtige ranglijst met de beste triatleten in de wereld.

Het doel van de PTO is om de triatlonsport te promoten, te ontwikkelen en tegelijk te waken over het welzijn van de atleten zelf. Die klagen de voorbije jaren steeds meer over het stagnerende prijzengeld in onder meer het Ironman-circuit. Organisatoren houden de winst daar grotendeels in eigen zakken en daardoor is het voor veel (beginnende) proftriatleten een stuk moeilijker rondkomen.

Nieuw tijdperk

In die zin is het dus geen verrassing dat de aankondiging van de Collins Cup en de PTO-ranking zoveel bijval krijgt van de triatleten zelf. Jan Frodeno, Sebastian Kienle, Javier Gomez, Lucy Charles-Barclay, Frederik Van Lierde, Bart Aernouts... Allemaal waren ze trots te melden dat ze vanaf vandaag lid zijn van de PTO. “Dit is het begin van iets speciaals”, klinkt het in veel berichten. Hier en daar vallen zelfs woorden als een “nieuw tijdperk”.

Het pronkstuk van de PTO moet de eerste editie van de Collins Cup worden. De wedstrijd werd aangekondigd in samenwerking met het Challenge-circuit. Bedoeling is dat de Collins Cup daags voor het Challenge Championship in Samorin zal plaatsvinden. Daar wordt jaarlijks een officieus WK op de halve afstand gehouden, de tegenhanger van het WK 70.3 in het Ironman-circuit. Dit jaar werd onze landgenoot Pieter Heemeryck nog tweede in Slovakije, na Sebastien Kienle.

Teamcompetite met beste triatleten ter wereld

Maar hoe zal die Collins Cup er dan uitzien? Wel, het zou gaan om een teamcompetitie waarbij Amerikaanse triatleten het opnemen tegen hun Europese tegenhangers en een team Internationals uit andere landen. Elke ploeg zal uit twaalf triatleten bestaan: zes mannen en zes vrouwen. Acht deelnemers van elke ploeg - vier mannen en vier vrouwen - worden op basis van hun PTO-ranking geselecteerd. De andere plaatsen worden toegekend door de teamkapiteins, ex-triatleten als Normann Stadler en Craig Alexander.

Op basis van de ranking zullen naar alle waarschijnlijkheid een aantal absolute wereldtoppers tegenover elkaar komen te staan eind mei in Samorin. De eerst vier mannen voor Europa zijn Jan Frodeno, Alistair Brownlee, Sebastien Kienle en Javier Gomez. De VS zou aan de start kunnen komen met Ben Hoffman, Rodolphe Von Berg, Tim O’Donnell en Matt Hanson. De Internationals dan weer met Lionel Sanders, Cam Wurf, Braden Currie en Tyler Butterfield. De vrouwen en de uitgenodigde triatleten hebben we dan nog niet eens meegerekend.

Concreet zullen er twaalf races plaatsvinden waarin telkens één atleet van elke ploeg het tegen twee andere opneemt. Om de tien minuten start een volgende race met weer drie triatleten. De winnaar krijgt drie punten, de tweede twee punten en de derde één punt. Er kunnen ook nog halve punten extra verdiend worden per twee minuten voorsprong. Het team met het hoogst aantal punten na twaalf races wint de Collins Cup. De verliezers gaan naar huis met de Broken Spokes Trophy.

2 miljoen dollar

Winst komt trouwens niet alleen, want er is aan de Collins Cup een prijzenpot van 2 miljoen dollar verbonden. De grootste ooit in de triatlonsport. De prijzenpot van de Ironman van Hawaï is bijvoorbeeld drie keer kleiner. De minst geklasseerde triatleet in de Collins Cup rijft bijvoorbeeld nog altijd 20.000 dollar binnen. Bovendien wordt het geld gelijk verdeeld onder mannen en vrouwen.

Wat met de Belgen, horen we u denken? Bij de mannen staan Pieter Heemeryck (14de) en Bart Aernouts (16de) er vrij goed voor op de ranking, maar door de hoge ranking van andere Europese triatleten moeten zij rekenen op een uitnodiging van teamkapitein Norman Stadler. Vooral bij Heemeryck is de belangstelling groot, zo deelde hij ons vorige week mee op Velofollies. “Ik kijk er wel naar uit. Het is iets unieks, maar als zevende Europeean op de ranking moet ik nog stijgen om zeker deel te kunnen nemen.”

“Als deelnemer ben je sowieso zeker van 20.000 euro. Ik moet al een pak andere triatlons winnen om aan dat bedrag te komen”, aldus Heemeryck. Voor de afscheidnemende Frederik Van Lierde (40ste op de PTO-rankgin) zal een deelname er in zijn laatste jaar als triatleet in principe niet in zitten. Hij legt zich toe op een zesde zege in de Ironman van Nice en is eind mei op hoogtestage in Font Romeu.

Ook de Belgische profs kijken uit naar de nieuwe Collins Cup: